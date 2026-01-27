Cantante de salsa asesinado en SMP: Fiscalía inició investigación preliminar por ataque en discoteca

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el asesinato del cantante de salsa, Wesley Hermoza, el último sábado 24 de enero a exteriores de la una discoteca en el distrito e San Martín de Porres.

Tras el cruel asesinato en contra del cantante Wesley Hermoza de 29 años conocido en el mundo artístico como 'Fabio Alejandro', la Fiscalía decidió iniciar investigación preliminar por el crimen.

Así, el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Condevilla, en Lima Norte, dispuso la apertura del caso contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio del artista.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 24 de enero en la cuadra 32 de la avenida Perú a los exteriores de un centro nocturno al que había asistido el cantante para una presentación musical.

El atentado ocurrió en el ingreso de la discoteca luego de un ataque de múltiples disparos que terminó con su vida. Según la primera información manejada, se trataría de dos criminales a bordo de una motocicleta los que perpetraron el ataque.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada por los asistentes presentes en el recinto. Así se trasladó al agraviado hacia el Hospital Nacional Cayetano Heredia; sin embargo, este llegó sin signos vitales.

El hecho causó conmoción entre los asistentes quienes acudieron hacia el establecimiento con el fin de tener un espacio de ocio.

Acciones fiscales tras el crimen

Tras el cruel asesinato en contra de 'Fabio Alejandro' el l fiscal provincial Milvio Timoteo Pérez dispuso el levantamiento del cadáver junto al médico legista. Con ello, se solicitó la conducción jurídica de las pericias de criminalística en el lugar de los hechos.

Adicionalmente, se dispuso que policías de la División de Investigación de Homicidios inicien la toma de declaraciones de los familiares del agraviado y de los testigos presentes en el lugar.

Entre otras de las diligencias se solicitó la obtención del informe de necropsia y se reúnan los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona.

Con estas y otras diligencias adicionales que se mantienen en reserva, se ha iniciado la identificación de los que resulten responsables del ataque material en contra del cantante.

El Ministerio Público ya dispuso el inicio de la investigación preliminar por el asesinato del cantante Wesley Hermoza. Con ello, las diligencias seguirán su proceso hasta dar con los responsables del crimen ocurrido en San Martín de Porres.