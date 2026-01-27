Fallece popular influencer tras tres años luchando contra el cáncer: Familia lanza sentido mensaje

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una popular influencer a los 35 años. La creadora de contenidos se ganó el cariño de sus seguidores al documentar su ardua lucha contra el cáncer.

Fallece influencer a los 35 años: Esto se sabe

A través de redes sociales, la familia de la influencer identificada como Jessica Daugirdas, reveló a sus seguidores que la mujer de 35 años, perdió la vida el 25 de enero, pero dieron a conocer recién la noticia para despedir en el ámbito más privado a la creadora de contenidos, que durante más de tres años documentó públicamente su tratamiento contra el cáncer de colon, lo que le valió el cariño y la atención de miles de usuarios que siguieron su historia y su batalla día a día.

"Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica", escribió su hermana en un comunicado vía Instagram. "Dios, en su infinita sabiduría, ha llevado a nuestra guerrera para que esté con él, después de que luchara valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje", señalaron los allegados de la joven influencer.

Pues bien, semanas atrás su hermana Gabi había informado que Jessica había sido internada por una sepsis, un cuadro que complicó aún más su estado de salud y que lamentablemente habría provocado su irremediable pérdida.

Familia le dedica emotivo mensaje de despedida

La noticia generó un fuerte impacto en redes, donde sus seguidores recordaron la honestidad con la que Jessica Daugirdas, quien tenía más de 100 mil seguidores en Instagram y TikTok, habló de tratamientos, recaídas y esperanzas de vida para quienes pudieran estar enfrentando un cuadro similar al suyo.

Organizaciones y figuras públicas publicaron condolencias y creadores digitales compartieron anécdotas vividas al lado de la joven influencer brasileña. Ahora la comunidad virtual y su familia transitan el duelo y recuerdan su legado de transparencia y valentía en el relato público, según Radio Mitre.

Documento su lucha contra el cáncer

En publicaciones previas, la influencer Jessica Daugirdas relató que el año más complejo de su vida fue el 2023, cuando recibió el diagnóstico de cáncer y se sometió a tratamientos experimentales y procedimientos quirúrgicos para combatir la enfermedad.

También reflexionó sobre la dependencia física y emocional que implicó el proceso, señalando que aprender a pedir ayuda fue uno de los mayores retos personales.Su historia se convirtió en un referente para miles de personas que siguieron de cerca su lucha y su testimonio sobre vivir con esa dura enfermedad.