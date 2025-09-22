RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Trágico hecho

Terror en México: Hallan sin vida a artistas colombianos B-King y Regio Clown tras permanecer seis días desaparecidos

Los artistas Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, popularmente conocidos como 'B-King' y 'DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida en Ciudad de México, tras estar seis desaparecidos.

Hallan sin vida a artistas colombianos B-King y Regio Clown en México
Hallan sin vida a artistas colombianos B King y Regio Clown en México (Foto: BBC)

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de permanecer seis días desaparecidos, los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (31 años) y Jorge Luis Herrera (35 años), popularmente conocidos como 'B-King' y 'Regio Clown' respectivamente, fueron hallados muertos en la colonia Polanco, Ciudad de México (CDMX).

Artistas colombianos son reportados como fallecidos

Los músicos orginarios de Colombia, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado martes 16 de septiembre, tan solo dos días después de tener una presentación en la discoteca ElectroLab como parte de una serie de conciertos que estaban ofreciendo en CDMX.

Tras ello, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum la ayuda necesaria para dar con el paradero de los intérpretes de música urbana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía de la Ciudad de México iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias del aparente doble homicidio, tras hallar a dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables.

El pasado jueves 18 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes. B King, según la información, vestía camiseta negra, sudadera blanca y tenis blancos al momento de su desaparición ocurrida en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio.

Gustavo Petro se pronuncia tras hallazgo

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro no ha sido ajeno al trágico hecho y se ha pronunciado en su cuenta oficial de 'X' en la que ha lamentado públicamente la muerte de los artistas urbanos. "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos", se lee en el inicio de su publicación.

Presidenta de México ordena investigación

Con el objetivo de esclarecer cuál fue la causa de la muerte de los artistas colombianos, el Gabinete de seguridad de México indicó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, se instruyó al desarrollo de las investigaciones del fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera.

En conclusión, los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, popularmente conocidos como 'B-King' y 'Regio Clown' respectivamente, han sido encontrados sin vida en la colonia Polanco, en México, tras estar seis días desaparecidos. Ahora, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha ordenado que se investigue este trágico hecho.

