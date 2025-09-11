Trujillo: Estudiante de Derecho fallece tras ser asesinado frente a su pareja

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia volvió a cobrar una nueva víctima en Trujillo. En el distrito de Víctor Larco, en la cuadra 13 de la avenida Bolivia, un joven estudiante universitario de la carrera de Derecho fue asesinado a balazos tras un ataque de presuntos sicarios en plena luz del día, el último martes 10 de septiembre.

Estudiante universitario es asesinado

El ataque contra el hombre identificado como Paul Antony Castañeda Saavedra, de 30 años, se suscitó al promediar las 3 de la tarde cuando retornaba a su vivienda en compañía de su enamorada, una estudiante de Medicina, a bordo de su automóvil.

De acuerdo acuerdo a imágenes de una cámara de seguridad se observa que un sujeto se acercó al vehículo y abrió fuego para disparar contra Castañeda Saavedra a quemarropa, quien era el que manejaba el automóvil.

En tal sentido, gravemente herido, la víctima fue trasladada de emergencia a una clínica local. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones terminó por confirmarse su deceso.

Según los reportes policiales el fascineroso disparó hasta en seis oportunidades impactando directamente en el alumno universitario. Cabe resaltar, que la versión inicial indicaba que se trataba de un ataque directo, pero la familia de Paul Castañeda sostiene que se trataría de un intento de robo de vehículo que fue frustrado por la reacción del hombre fallecido.

Por su parte, la enamorada del joven manifestó que el asesino de su pareja actuó con frialdad acercándose hasta la ventana del carro para matarlo. De otro lado, se supo que el hombre tenía antecedentes penales.

Ola de violencia en Trujillo

Este asesinato de Paul Castañeda Saavedra, se suma a una serie de violencia desatada en los últimos días en Trujillo, una región que está marcada por una ola de asesinatos, extorsiones, sicariato y atentados con explosivos.

Al respecto, cabe precisar que en lo que va del presente año 2025 la provincia ha registrado más de 70 asesinatos, siendo una de las zonas del crimen organizado en el norte del país.

Agentes de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) se apersonaron hasta el lugar del trágico suceso y encontraron casquillos de bala y revisaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La violencia desatada en Trujillo cobró una nueva víctima esta vez en el distrito de Víctor Larco un estudiante universitario de la carrera de Derecho fue asesinado frente a su pareja, la tarde del pasado martes 11 de septiembre.