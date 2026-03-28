Zelma Gálvez rompe en llanto al recordar a Manolo Rojas: "Se ha ido un buen hombre"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La partida de Manolo Rojas sigue causando conmoción en el mundo del espectáculo peruano. Entre lágrimas y recuerdos, su amiga y colega, la humorista Zelma Gálvez, no pudo contener su emoción al hablar del comediante y resaltar su nobleza, solidaridad y el profundo legado que deja en todos quienes lo conocieron.

Zelma Gálvez llora al recordar a Manolo Rojas

La muerte de Manolo Rojas a los 63 años golpeó fuerte al mundo artístico peruano y dolió mucho a sus amigos y fans. Entre ellos, Zelma Gálvez se vio muy triste al recordar los años de trabajo y la amistad que tuvo con el cómico.

En diálogo con Latina Noticias, la humorista no pudo ocultar sus emociones y resaltó que Manolo Rojas fue un hombre noble, generoso y dedicado a quienes lo rodeaban.

"Lo que tengo que resaltar, porque yo lo conozco a él más de treinta años, es que siempre ha sido un hombre noble. De todos mis amigos, el que más recuerdo que siempre estaba dispuesto a ayudar", afirmó entre lágrimas.

Zelma Gálvez recordó la última vez que vio a Manolo Rojas, cuando compartieron un encuentro breve pero lleno de cariño, como solían hacerlo todos los días. Además, resaltó la versatilidad del artista, que mezclaba comedia, música y shows en vivo, dejando su marca en cada presentación.

La solidaridad que definía a Manolo Rojas

Para Zelma, la solidaridad de Rojas era una de sus cualidades más destacadas. Siempre dispuesto a colaborar en eventos y proyectos de sus colegas, demostraba un compromiso único con la comunidad artística.

"Cuando había una colaboración de un evento, él siempre estaba dispuesto. Eso siempre lo ha diferenciado, el estar dispuesto a estar abrazando el gremio, él ha hecho sentir que artistas somos hermanos y él siempre estuvo ahí", comentó Gálvez, recordando con cariño los momentos compartidos en escena y fuera de ella.

La humorista también se refirió al impacto de la diabetes, enfermedad que ambos padecían y que pudo influir en el repentino fallecimiento de Rojas.

"Aquí lo que me duele es que él, como varios, somos diabéticos. Este asesino silencioso que es la diabetes es el que nos ha quitado a Manolo", explicó, destacando la preocupación mutua por la salud y los cuidados que compartían.

Además, Zelma destacó la incansable dedicación de Manolo a su profesión. Organizador de eventos, participante en cine, teatro, radio y televisión, siempre mantuvo un espíritu de trabajo ejemplar.

"Ha dejado un gran legado, ha vivido como un buen hombre y solamente dejó buenos recuerdos detrás de él", finalizó, invitando a colegas y amigos a reunirse para despedirlo y acompañar a su familia.

Así, entre lágrimas y recuerdos, Zelma Gálvez revivió los mejores momentos junto a Manolo Rojas, dejando en evidencia el cariño, la admiración y el respeto que siempre lo rodearon.