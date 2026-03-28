Lucía de la Cruz se pronuncia desde el hospital y aclara cuál es su estado de salud: "No se lo deseo a nadie"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz generó una ola de preocupación hace unos días al ser internada de emergencia por una complicación con la diabetes que padece desde hace varios años. Ahora, la cantante criolla salió a hablar por primera vez y contó cuál es su estado de salud y cuántos días podría continuar hospitalizada.

Lucía de la Cruz se pronuncia desde el hospital

La intérprete de 'Quiero que estés conmigo' se comunicó con el programa de Magaly Medina y agradeció a todos sus seguidores y amigos por la preocupación tras la noticia de su recaída. Además, contó detalles del diagnóstico que le hicieron al momento de su internamiento y agradeció a Dios por su favorable recuperación.

"Hola, Magaly, gracias por tu preocupación . Entré con 400 y pico de glucosa, tenía una infección urinaria muy fuerte . Yo tengo cuatro días aquí y no le deseo a nadie lo que me ha pasado, pero con la bendición de Dios... Te juro que con todo lo que mi hija me cuenta le doy gracias al Señor por tenerme en pie", dijo en un inicio.

La criolla se mostró muy positiva en ser dada de alta en los próximos días, ya que se encuentra bajo tratamiento. También le envió un saludo a Magaly, a su esposo y al público en general, haciendo un llamado de atención a cuidar su salud.

"Ahora me van a cambiar de piso y van a seguir tratándome. Te quiero mucho y de verdad gracias por siempre estar a mi lado. El martes es tu cumpleaños y ojalá Dios quiera que esté ahí para cantarte", concluyó.

Hija de Lucía de la Cruz se pronuncia

Poco después de que Lucía sea internada, la hija de la cantante habló en exclusiva con Magaly TV, la firme y descartó que su madre esté muy delicada, ya que solo se trataría de una recaída leve. Actualmente, se encuentra a la espera de que se estabilice para que los médicos puedan darle de alta y llevarla a casa, donde podrá recuperarse completamente.

" Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado, porque, como todos sabíamos, tiene diabetes. Pero no está entubada ni ha tenido un derrame cerebral. No entiendo quién está inventando eso. Tengo que esperar el diagnóstico y, si el médico me dice que nos la podemos llevar, lo haremos", indicó Edhit Wong, hija de Lucía.

De esta manera, Lucía de la Cruz evoluciona favorablemente y se mantiene optimista mientras continúa bajo observación médica. La cantante agradeció el apoyo recibido y reiteró su fe en recuperarse pronto para retomar sus actividades, dejando además un mensaje de conciencia sobre la importancia de cuidar la salud y atender oportunamente cualquier complicación.