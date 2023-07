Gabriela Herrera sobre Sergio George tras denuncia de Farik Grippa: "Me parece un patán"

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Herrera se pronunció sobre la denuncia que realizó el cantante Farik Grippa contra 'Monumental Music' y Sergio George por un supuesto incumplimiento de contrato musical.

¿Qué dijo Gabriela?

La nueva cantante, Gabriela Herrera, no podía ser ajena a la polémica que ha dividido al mundo musical. Por ello, indicó que Farik Grippa cuenta con todo su respaldo como colega.

"Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. En realidad, lo que le pasa a él lo dije en su momento sobre el tema de los contratos que no firmé, y el tiempo me ha dado la razón", declaró para El Popular.

Asimismo, indicó que un productor musical tiene el deber de apoyar al artista y no destruir su carrera.

"Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Tu productor te tiene que apoyar, no destruirte; tiene que ayudarte a surgir, no te tiene que matar o dar algo negativo [...] Yo me he reunido varias veces con él, en la productora, y desde allí ya estaba mintiendo", agregó.

De igual manera, reveló que George le había ofrecido un contrato a ella también, sin embargo Herrera asegura que no lo firmó porque le parecía "abusivo".

"El tema del contrato lo dije, era muy abusivo, tenía varias cláusulas, no era favorable. El contrato no era lo que se decía, yo tuve las agallas de decirle y no continuar. Me salvé, de verdad, de verme involucrada con alguien que me iba a perjudicar completamente como a mis compañeros", expresó.

"Da mucho que desear como persona"

Por otro lado, el medio local preguntó a Gabriela sobre las declaraciones de Daniela Darcourt hacia Sergio George. Como se recuerda, la intérprete de "Señor Mentira" indicó que el productor musical "está robando los sueños de los peruanos".

"Tiene la razón, eso lo dije desde un inicio, que nadie me quiso creer y la verdad van a salir más casos o denuncias contra él. Hay varios que yo sé y que van a salir a contarlo. En mi caso, con mi abogado analizamos el contrato y hubo seis puntos que se le propuso para cambiarlo y no lo quiso hacer. Y es allí donde se molestaron y me comenzaron a chancar", aseguró.

Finalmente, a intérprete de "Latina" dijo que el estadounidense "ha venido a lucrar con los sueños de los peruanos" y que la defensa del productor deja mucho que desear.

"En sus últimas declaraciones da mucho que desear como persona[...] Me parece un poco patán lo que dice, se está metiendo con los sueños de muchos artistas, a los cuales les vendió humo. Por supuesto que viene a lucrar, nadie trabaja por el amor al arte, sino para ganar algo", finalizó.

De esta manera, Gabriela Herrera se pronunció acerca del supuesto incumplimiento de contrato que denuncia Farik Grippa contra Sergio George.