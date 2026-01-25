'Chifagate': Rospigliosi rechaza rumores sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo en la Presidencia

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó tajantemente los rumores de que la congresista Maricarmen Alva sea el reemplazo de José Jerí en una eventual vacancia, la cual no considera viable pese a la crisis del gobierno de transición tras el caso 'Chifagate'.

Rospigliosi descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta

Mediante una conferencia en Pasos Perdidos, Rospigliosi insistió en respaldar al mandatario de transición, quien ha recibido seis mociones de censura en su contra desde el Parlamento por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang. Sostuvo que no está de acuerdo con "generar más inestabilidad".

"Aunque parezca increíble, ya están voceando varios nombres para reemplazar al presidente Jerí. La Presidencia de la República se ha convertido en una suerte de sorteo, a ver a quién ponemos esta semana. A mí me parece completamente equivocado", señaló.

Respecto a los nombres que circulan en los medios sobre un posible reemplazo de Jerí en la Presidencia, como la congresista Maricarmen Alva, de Acción Popular, Rospigliosi precisó que "no necesariamente serían los que respalden una eventual moción" de vacancia. "Eso no tiene sentido", agregó.

Sin embargo, reconoció que Jerí debe ser investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso en torno al caso 'Chifagate'.

"La Fiscalía de la Nación también lo está haciendo y eso tiene que seguir su curso. La situación cambiará a partir del 29 de julio, cuando el Presidente dejar de ser tal, y no tenga la inmunidad que le otorga la Constitución el día de hoy", aseguró.

Acusa de "comunistas y caviares" quienes saldrán a marchar contra José Jerí

Tal como es de conocimiento, la autodenominada 'Generación Z' convocó para este miércoles 28 de enero, a una marcha en el Centro de Lima contra el presidente José Jerí, exigiéndole su renuncia por el caso que ha puesto en tela de juicio su credibilidad ante la opinión pública.

En comparación con las movilizaciones llevadas a cabo el último trimestre del 2025, el llamado es ahora a nivel nacional, teniendo a la capital como punto de concentración. Sobre esta jornada prevista, Fernando Rospigliosi también fue crítico, al compararla con las marchas de noviembre del 2020 en contra del expresidente Manuel Merino.

"Me refiero a los comunistas y caviares (entre risas). En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo, provocaron disturbios y ubicaron en la Presidencia de la República manera completamente irregular al señor Sagasti y en la Presidencia del Congreso a antiminera conocida como la señora Mirtha Vásquez", sostuvo.

