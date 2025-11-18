Jaime Bayly revela sospechas sobre relación de Silvia Núñez del Arco con su instructor de karate

18/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escritor Jaime Bayly contó cómo el cumpleaños número 37 de su esposa, Silvia Núñez del Arco, terminó convirtiéndose en un momento que le despertó varias dudas. Según relató, ciertos gestos y la cercanía con su instructor de karate lo llevaron a sospechar que la relación entre ambos podría ser más estrecha de lo que él imaginaba.

Bayly revela qué ocurrió con su esposa

El cumpleaños comenzó de manera tradicional. Bayly llevó a Silvia a una joyería y le regaló cuatro piezas de oro cuidadosamente seleccionadas por ella.

Todo apuntaba a que sería un día tranquilo y lleno de detalles para ella; sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado.

Silvia decidió pasar la mayor parte de la tarde con su profesor de karate, quien además compartía cumpleaños ese día.

"Me sorprendió que eligiera pasar la tarde con su profesor. Son buenos amigos. Mi esposa es cinturón negro y acude a la academia tres veces por semana. Además, el profesor y mi esposa son muy parecidos en sus gustos y aficiones", contó Bayly en su columna para El Comercio.

Consciente de la situación, Bayly intentó evitar malentendidos: compró regalos para el instructor y se quedó al margen, confiando en que cenarían juntos al final del día.

Hija de Bayly cuestiona conducta de Silvia

A medida que avanzaba la noche, la hora pactada para la cena juntos pasó sin noticias de Silvia. A las nueve y cuarto, padre e hija ya estaban listos, pero ella no respondía mensajes. La ansiedad crecía con cada minuto: nueve y media, nueve cuarenta y cinco... nada.

La hija, curiosa y directa, preguntó sobre la relación entre su madre y el profesor: ¿Podrían ser amantes? Bayly respondió con sinceridad, sin afirmarlo: "El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera" .

Finalmente, Silvia regresó a casa pasada de copas a las diez y cuarto, sin explicaciones, y con una actitud despreocupada.

Bayly dejó el conflicto de lado y propuso ir al restaurante, aunque la cocina ya estaba cerrada y solo pudieron pedir algunos platos en el bar.

Silvia niega sospechas y enfrenta a Bayly

Durante la cena, la hija confrontó a su madre con lo sucedido y compartió las sospechas de Bayly. Silvia reaccionó con enojo, acusándolo de mentir y exagerar.

Bayly aclaró que solo expresó sus dudas: "No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría" .

El regreso a casa fue silencioso y cargado de tensión. Bayly recurrió a medicación para dormir, pero el insomnio lo venció por la ansiedad de los eventos.

Al día siguiente, decidió cancelar los viajes familiares a Buenos Aires y París, convencido de que las heridas de esa noche seguirían abiertas y sin respuestas claras sobre la relación entre Silvia y su profesor de karate.

Al final, lo contado por Jaime Bayly sobre sus sospechas en torno a Silvia Núñez del Arco y su instructor de karate queda registrado como un episodio que él mismo quiso narrar sin filtros.