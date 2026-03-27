Muere Noelia Castillo: Conoce su batalla legal para poder conseguir la eutanasia y tener una "muerte digna"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Noelia Castillo, una joven de 25 años que vivía en Barcelona, falleció el 26 de marzo de 2026 tras acceder a la eutanasia, luego de una extensa y compleja batalla legal que se prolongó por casi dos años. Su caso generó un intenso debate en España al enfrentar su decisión de morir dignamente con la oposición de su familia y diversos sectores conservadores.

La trágica historia de Noelia

Su historia no comenzó en los tribunales, sino en el dolor. En octubre de 2022, tras haber sido víctima de abuso y una agresión sexual múltiple, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. El hecho le dejó una lesión medular irreversible que la condenó a una paraplejia severa, acompañada de constantes dolores neuropáticos.

Con el paso del tiempo, y tras reflexionar sobre su condición, Noelia decidió solicitar la eutanasia. Lo hizo formalmente en abril de 2024 ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que aprobó su pedido por unanimidad en julio de ese mismo año, dentro del marco legal vigente en España.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, el proceso dio un giro inesperado. Un juzgado de Barcelona suspendió el procedimiento a pedido de su padre, quien argumentó que su hija no estaba en condiciones de tomar una decisión consciente. Detrás de este recurso también intervino la asociación Abogados Cristianos, lo que intensificó el conflicto.

He leído su historia y me parece una barbaridad que esto esté pasando en España.



En 2022 sufrió una violación múltiple en un centro tutelado.



Tras intentar quitarse la vida, quedó parapléjica.



Ahora, el sistema le da luz verde para morir en vez de garantizarle apoyo,... pic.twitter.com/QlLi2u1BfZ — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) March 25, 2026

Una larga batalla legal

A partir de ese momento, la lucha de Noelia se trasladó completamente al ámbito judicial. Pese a los intentos por frenar su decisión, ella reafirmó su voluntad en marzo de 2025 ante un juzgado, que finalmente autorizó la eutanasia y determinó que su padre no podía representarla legalmente en este caso.

No obstante, la batalla no terminó ahí. Se presentaron apelaciones, denuncias contra los evaluadores y nuevos recursos que escalaron hasta instancias superiores. En septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó el fallo, y en enero de 2026 el Tribunal Supremo rechazó definitivamente el recurso del padre.

Incluso el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 10 de marzo de 2026 desestimó las medidas cautelares solicitadas. Con todas las vías legales agotadas, Noelia pudo finalmente acceder al procedimiento, cerrando así una historia marcada por el dolor, pero también por su firme decisión de elegir cómo y cuándo morir.

Es así que, el caso de Noelia Castillo deja una profunda reflexión sobre los límites entre la autonomía personal y las creencias familiares o sociales. Su historia evidenció vacíos, tensiones y resistencias en torno a la eutanasia, pero también reafirmó el derecho a decidir sobre el propio final.