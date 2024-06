Jazmín Pinedo revela haber sido víctima de estafa por más de 100 mil soles

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un reciente pronunciamiento, Jazmín Pinedo, conductora del programa 'Más Espectáculos', compartió su propia experiencia de estafa, similar a la vivida por el exchico reality Israel Dreyfus. Este último fue estafado por Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, por una suma superior a los 100 mil soles, representando todos los ahorros de su vida.

Ante esta noticia, Jazmín Pinedo decidió hacer público que ella también fue engañada por una persona de su entorno, perdiendo una cantidad similar de dinero.

Un engaño que golpea fuerte

Jazmín Pinedo detalló que hace tres años, una persona muy cercana a ella le pidió dinero con la promesa de devolvérselo con un interesante interés.

La primera vez, la devolución se hizo efectiva, ganándose así la confianza de Jazmín Pinedo. Sin embargo, en una segunda ocasión, el dinero nunca fue devuelto.

"Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero, yo le di, y te hablo más de 100 mil soles. Le doy este dinero y la persona me devuelve, primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen; 'ya la tengo servidita' y me pidieron un poco más dinero", relató la popular 'Chinita'.

La conductora de América TV comentó que decidió no revelar el nombre del sujeto ya que está tratando la situación de manera legal con su abogado.

La esperanza de recuperar lo perdido

Jazmín Pinedo no pierde la esperanza de recuperar el dinero estafado, el cual estaba destinado para pagar los estudios superiores de su única hija, fruto de su relación con Gino Assereto.

"Le di mis ahorros desde que era una niña, trabajo desde los 16 años. Y le di literalmente mucho de mis ahorros que eran un dinero separado para los estudios y el futuro de mi hija... Tengo la esperanza que la persona que está detrás de esta situación se ponga la mano en el corazón y cumpla con lo que tenga que cumplir", explicó.

Además del impacto financiero, Jazmín Pinedo destacó cómo esta situación afectó su salud emocional y física. "Es una situación difícil y que incluso te enferma, he pasado unos meses bien difíciles, me desgastó la energía de una manera que no te imaginas", confesó.

La conductora reconoció que lidiar con esta estafa ha sido una experiencia desgastante que la ha afectado profundamente.

Un historial de declaraciones

Esta no es la primera vez que Jazmín Pinedo realiza fuertes pronunciamientos en su programa. En enero de 2024, mostró su apoyo a Johanna San Miguel, quien acusó a Latina TV de tener "argollas" internas.

Aunque Jazmín Pinedo evitó mencionar directamente el nombre del canal, fue clara en su apoyo a Johanna San Miguel y en sus propias críticas.

"Yo manejo mucha información de eso que estaban hablando ahí. Eso de la argolla en ese canal, que me olvidé del nombre, eso de la argolla es verdad, es de años", afirmó Jazmín Pinedo. Ella también se refirió a los problemas de favoritismos y exclusiones en dicha televisora, respaldando la veracidad de las acusaciones de la 'Chata'.

Jazmín Pinedo, una figura prominente en la televisión peruana, ha demostrado una vez más su disposición para hablar abiertamente sobre los desafíos y problemas que enfrenta, tanto en su vida profesional como personal. Su revelación sobre haber sido víctima de una estafa significativa subraya la vulnerabilidad que pueden experimentar incluso las figuras públicas.