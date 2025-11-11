Josimar EXPLOTA y lanza contundente advertencia a Verónica González, la 'prima': "¡Te voy a ver PRESA!"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Josimar y Verónica González, popularmente conocida como su 'prima', ha alcanzado su punto más álgido tras varias semanas acaparando portadas en el ámbito de la farándula.

Ahora, el salsero peruano explotó tras las constantes apariciones que la venezolana tuvo en televisión nacional en las que afirma que él es el padre de los mellizos que está gestando.

Una contundente advertencia

Las cámaras del programa 'Magaly TV La Firme' acudieron a una reciente presentación del intérprete el pasado fin de semana y aprovecharon para consultarle sobre las declaraciones de la mujer de Venezuela, que asegura que tuvieron un 'affaire' y que es el padre de los hijos que espera.

Al respecto, con un tono flemático negó todo tipo de relación con la fémina, desmintió lo manifestado por ella y subrayó que no la conoce a fondo por lo que solo la vio "cuatro horas en su vida".

"Mis abogados han viajado a España, me has hecho gastar plata solamente por ti ya sabe la Policía Nacional de España. Te voy a ver presa porque con mi familia no se mete. Presa te voy a ver y voy a gastar toda mi plata. Todo lo que estás hablando son pura falsedad", señaló.

Adicionalemente, el exintegrante de 'Caribeños de Guadalupe' le dejó en claro a Verónica González que todo lo que ha hablado "lo va a tener que probar".

"¿Dónde están las pruebas que la llamo? ¿Dónde están las pruebas que yo le mandé plata a esa señora? Todo lo que usted ha dicho señora lo va a tener que probar", manifestó ofuscado.

Verónica González, la 'prima', se pronuncia

En otro momento, Verónica González se pronunció sobre lo manifestado por el intéprete de 'Con la misma moneda' y sostuvo que no debería sorprender la actitud del cantante de salsa.

"Qué locura de verdad, pero bueno, ya sabemos cómo es. O sea, yo no sé qué les sorprende, si ya ustedes saben cómo es, no entiendo", manifestó la venezolana.

Asimismo, recalcó una vez más que los hijos que espera sí son de Josimar y señaló que "lo que voy a hacer es tomarme el tiempo de juntar todas mis cosas" y aseguró que no teme ir presa.

Se concluye que, el salsero peruano Josimar explotó contra Verónica González, popularmente conocida como su 'prima', y desmintió lo manifestado por ella respecto a una supuesta relación y la paternidad de los mellizos que está gestando. El cantante la amenazó con demandarla expresando: "Te voy a ver presa".