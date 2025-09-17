Shirley Arica descarta romance con Jackson Mora por su aspecto y economía: "Le digo monstruo"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En Magaly TV, La Firme, Shirley Arica volvió a dejar claro que su corazón no está disponible. La modelo descartó cualquier posibilidad de romance con Jackson Mora, asegurando que su aspecto y situación económica no coinciden con lo que ella busca en una relación seria. Además, se refirió a Diealis y aclaró los detalles de su reciente salida con Jean Deza.

Shirley Arica aclara su encuentro con Jean Deza

Shirley Arica aprovechó su participación en Magaly TV, La Firme para dar su versión sobre la reciente polémica que involucró a Jean Deza. Según la modelo, la noche en la que fueron captados llegando a un hotel no pasó a mayores: "Solo fuimos al bar del hotel, pero no dormimos juntos en ninguna habitación".

De esta manera, Shirley busca poner fin a los rumores sobre supuestos encuentros íntimos, dejando en claro que el futbolista es solo un amigo.

Durante la conversación, la modelo también habló sobre su vida sentimental actual. Comentó que tiene muchos pretendientes que se acercan más por diversión que con intenciones de compromiso, mientras que ella busca una relación seria y estable.

"Hay chicos que me invitan a salir, pero no me gustan; yo estoy en otra etapa y quiero algo real", aseguró la popular 'Chica realidad'.

Jackson Mora y Diealis quedan descartados

Uno de los momentos más comentados fue cuando Magaly mencionó a Jackson Mora. Shirley Arica no pudo evitar reír y se mostró muy clara: con él no hay chance de romance.

"Él me va a tirar maíz toda su vida, porque yo nunca le voy a hacer caso. ¿No me gusta? ¿No tiene plata? No sé... aparenta súper bien porque es caballero, pero hay algo que no me gusta de él", indicó entre risas, dejando claro que lo considera un amigo de años, incluso desde antes de su matrimonio con Tilsa Lozano.

Asimismo, confesó que le dice "monstruo" de cariño y que comparten una afinidad especial, pues ambos disfrutan de practicar artes marciales.

Sobre el joven streamer Diealis, Shirley Arica también descartó interés: "No es muy chiquito para mí, pero yo quiero a alguien que vaya a mi ritmo. Me acabo de comprar mi departamento, estoy emocionada y estoy para alguien que esté a mi altura", explicó.

Shirley Arica puso fin a los rumores sobre Jackson Mora en Magaly TV, La Firme. La ex justiciera dejó claro que su físico y su plata no encajan con lo que ella busca, así que cualquier romance queda totalmente descartado.