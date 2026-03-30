Jesús Alzamora se pronuncia por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras casi dos años de silencio, Jesús Alzamora decidió hablar sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil y los difíciles momentos que ambos atravesaron. En una entrevista con Milagros Leyva, el actor confesó cómo vivió la crisis matrimonial y cómo lograron reconstruir la confianza en su relación.

Jesús Alzamora pidió perdón de rodillas

El actor y creador de contenido, Jesús Alzamora, relató que su error generó semanas de incertidumbre y tensión en su hogar.

"Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más la engañé", comentó.

Alzamora también aclaró que no desea dar detalles del contexto que rodeó la infidelidad, ya que involucra a terceras personas: "La naturaleza de la crisis era muy particular. No es mi intención excusarme ni involucrar a nadie más; prefiero que todo recaiga en mí y punto".

El actor destacó que el episodio los hizo reflexionar sobre su matrimonio y que, a pesar de la dificultad, lograron enfrentar la situación juntos y en privado: "Cuando le conté a Paz lo que pasó en Colombia, fueron semanas difíciles, pero hablamos todo, aclaramos cada punto y reconstruimos la confianza".

Alzamora asegura que su matrimonio se fortaleció

Jesús Alzamora subrayó que, gracias a la comunicación y el manejo discreto del problema, su relación con María Paz Gonzales-Vigil se fortaleció.

"Sí, 100% confía en mí, porque fue parte de la conversación. Todo se manejó a puertas cerradas, mucho antes de que salga el chisme... eso hizo que nuestro matrimonio, después de pasar ese tumbo tan duro, fuera más fuerte", indicó.

El actor recordó que el ampay se conoció públicamente un año y medio después de los hechos, pero que eso no afectó la relación: "Hoy estamos en nuestro mejor momento hace ya dos o tres años. Esto pasó en 2023, lo público en 2024. Yo sabía quiénes estaban detrás de esto, pero eso no nos afectó", concluyó.

Jesús destacó el amor y la bondad de su esposa, y cómo esas cualidades fueron claves para superar la crisis: "Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad y benevolencia que me hizo derretirme. Eso es lo que me hizo valorar nuestra relación y luchar por ella".

Jesús Alzamora se pronunció sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil, recordando los momentos de crisis matrimonial que ambos atravesaron tras el ampay en Colombia. El actor confesó que asumió toda la responsabilidad y destacó que, gracias al diálogo y la discreción, su matrimonio logró salir fortalecido.