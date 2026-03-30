Manolo Rojas: Esta es la última canción que lanzó hablando sobre la muerte antes de su partida

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lejos de las risas, el sarcasmo y el humor que siempre lo acompañaron, Manolo Rojas decidió mostrar otra faceta en su última canción. Con "Gózate la vida", el querido cómico sorprendió a todos al hablar de algo que muchos evitan: la muerte, invitando a sus seguidores a reflexionar profundamente sobre lo efímero de la vida y el paso inevitable del tiempo.

Manolo Rojas y su última canción

Lejos del humor y la irreverencia que caracterizaban su carrera, Manolo Rojas sorprendió a sus seguidores con su tema "Gózate la vida", lanzado a inicios de este año. La canción no solo rompió con su estilo cómico habitual, sino que también abordó con claridad un tema que muchos evitan: la muerte.

En la letra, Manolo Rojas reflexiona sobre lo efímero de la vida y lo inevitable del final. "Gózate, diviértete, avisa, que cuando te mueras no te harán ni misa (...) ¿Qué te vas a llevar? Cuando te mueras nada vas a cargar, ni la cuenta del banco, ni el reloj de oro, ni los likes ni el aplauso que pediste al coro", recitaba.

Para el cómico, la muerte no era un tema de miedo, sino un recordatorio de que la vida debe disfrutarse plenamente. "Tanto traje planchado, tanta pose seria y al final solo polvo y una foto olvidada", agregó en su canción.

Manolo Rojas deja proyectos inconclusos

Manolo Rojas fue encontrado en su vivienda de La Victoria, tras sufrir un infarto que no permitió que su familia lo trasladara a una clínica. Sus restos fueron velados no solo en Lima, sino también en Huaral, donde amigos y familiares se reunieron para despedir al querido artista.

De los proyectos que Manolo Rojas dejó sin terminar destacan un libro y una película, planes que soñaba cumplir con sus amigos y compañeros de siempre, con quienes se iba a ver en pocos días para darle forma a todas estas ideas.

La última vez que estuvo con sus amigos más íntimos fue en septiembre pasado, en un cumple donde cantaron, bailaron y contaron viejas historias, una noche que hoy todos recuerdan con mucha pena y nostalgia por su partida.

Así, con "Gózate la vida", Manolo Rojas deja un mensaje claro y conmovedor: la vida es efímera, la muerte inevitable, y lo verdaderamente valioso es disfrutarla con autenticidad y sin miedo, apreciando cada instante, rodeado de seres queridos, risas, amor, momentos simples y memorias que perduran siempre.