Jorge Luna revela que hizo TREMENDA OFERTA para comprar el club Deportivo Municipal: "No es mentira"

Jorge Luna, conocido por liderar junto a Ricardo Mendoza el programa 'Hablando Huevadas', reveló que hizo una tremenda oferta para comprar el club Deportivo Municipal, que actualmente disputa partidos en la Liga 2 del fútbol peruano.

En una reciente entrevista para el programa 'Palabra de Hincha, Sin Floro', el comediante peruano se animó a responder una serie de preguntas que incluyeron la posibilidad de comprar el club Deportivo Municipal.

Según precisó, puso "en la mesa" la oferta para adquirir dicho equipo que actualmente juega en la Liga 2 y se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, aún no tiene claro si dicha propuesta llegará a concretarse o no.

"(¿Compras o no compras Deportivo Municipal?) Hubo una oferta oficial, por uno de mis allegados. Hay sobre la mesa, se hizo una oferta oficial, eso no es mentira, de ahí a que se concrete, bueno, no sabemos", declaró al medio deportivo.