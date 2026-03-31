¡Todo era una farsa! 'Prima' del salsero Jossimar confesó que NUNCA estuvo EMBARAZADA de él: "Decidí jod****"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sonriente y sin tapujos Verónica Gonzáles, la mujer conocida popularmente como la 'prima' del salsero peruano Jossimar confesó que nunca estuvo embarazada de él tal y como lo afirmó en reiteradas ocasiones y en publicaciones de sus redes sociales. Así lo afirmó en una reciente entrevista con un programa de YouTube.

'Prima' de Jossimar afirma que nunca estuvo embarazada del salsero

En la más reciente edición del espacio digital 'Q' Bochinche' se destapó la verdad detrás del embarazo que supuestamente había tenido la venezolana Verónica Gonzáles. Resulta que todo se trató de una mentira, así lo afirmó ella dejando atónitos a los conductores Samuel Suárez y al creador de contenido 'Chiclecito'.

Es así que, mediante un enlace en vivo, sin reparos la mujer expresó: "Me van a decir de todo, pero a mí me da igual. No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí (...) La gente seguramente pensará que por decir esto pierdo credibilidad, me da igual. Pero yo sé exactamente lo que pasó y por qué motivo hice eso", manifestó.

Acto seguido, Gonzáles explicó que su plan de fingir estar en la dulce espera tiene argumento por las acusaciones que le realizó el intérprete de "Con la misma moneda" en las que afirmaba que lo estaba extorsionando y que sostenía una relación con su primo. Aclaró que todo ello eran mentiras del cantante lo que terminó por generar ira en él.

"Yo sé que a Josimar se le volteó la tortilla y se molestó porque yo decidí hablar y decir las cosas tal cual son. Cuando él decidió inventar que yo lo estaba extorsionando y que yo estaba con su primo, siendo falso yo decidí jod**** también. Por eso su reacción y por eso la discusión con María Fe. Él sabía que esa foto iba salir conmigo agarrado de la mano, lo que no sabía era que yo no le iba seguir el jueguito de la prima", refirió la venezolana.

Jossimar toma cartas en el asunto

Tras esta fuerte revelación de Verónica González, el exintegrante de 'Los Caribeños de Guadalupe' se comunicó en vivo con la producción del programa para señalar que tomará acciones legales contra ella.

"La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia, no es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque me dio ganas de jod**. Lo que diga o haga la señora no me interesa, me voy a ir con todos los que afirmaron y se prestaron dar esta información falsa", se lee en un chat de WhatsApp.

Es así como Verónica González, 'prima' de Jossimar reveló que mintió sobre su embarazo del salsero y que lo realizó por venganza debido a que él afirmó que ella lo estaba extorsionando.