¡Ahora sí!: María Fe Saldaña anuncia su separación definitiva con Josimar tras siete años de relación

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una relación marcada por polémicas

La historia de amor entre María Fe Saldaña y el cantante Josimar Fidel ha sido una de las más mediáticas de la farándula peruana. Entre separaciones, reconciliaciones y rumores de infidelidad, la pareja se mantuvo en el ojo público durante siete años. Sin embargo, este viernes, la joven decidió poner punto final a la relación, sorprendiendo a sus seguidores con un comunicado en redes sociales.

La decisión de María Fe

En su mensaje, compartido a través de historia de su cuenta oficial de Instagram, Saldaña explicó que la ruptura responde a un acto de respeto personal y a límites que considera fundamentales.

"Con mucha pena y con el corazón en la mano, después de 7 años he tomado la decisión de terminar mi relación con Josimar. Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma he decidido dar un paso al costado como mujer", escribió Maria Fe.

La joven también subrayó que la separación es únicamente a nivel de pareja, dejando claro que el vínculo como padres de sus dos hijos seguirá intacto y que continuará cumpliendo con dicho rol compartido para no perjudicar el desarrollo de los mismos.

"Quiero dejar claro que esta decisión es únicamente a nivel de pareja. Como madre de nuestros hijos siempre existirá el respeto y el vínculo que nos une por ellos", señaló.

Comunicado de María Fe Saldaña.

Un historial de controversias

La relación entre ambos estuvo marcada por episodios que generaron titulares. En 2019, mientras María Fe estaba embarazada de su primera hija, Josimar viajó a Estados Unidos y se casó con la cubana Yadira Cárdenas, lo que provocó una ruptura escandalosa.

En 2025, la pareja volvió a ser noticia tras rumores de infidelidad con una joven a la que el cantante llamaba su "prima". Pese a las pruebas, Saldaña lo perdonó semanas después. Finalmente, en 2026, la separación parece definitiva.

"Fueron 7 años de historia y dos hijos que amamos profundamente, por lo que les pido comprensión y respeto. Los detalles de esta situación no los brindaré. Espero comprendan que no es fácil para mí", concluyó en su comunicado.

La separación de María Fe Saldaña y Josimar marca el cierre de una etapa mediática en la farándula peruana. Tras años de polémicas y reconciliaciones, la joven decidió priorizar su bienestar personal y mantener únicamente el vínculo como madre de los hijos que comparte con el salsero.