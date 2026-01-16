Laura Huarcayo regresa a la TV como conductora de 'MQM' junto a la 'Carlota'

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Conductora histórica vuelve a la TV! Laura Huarcayo regresa a la pantalla chica como presentadora del programa 'Mande Quien Mande' (MQM) tras la salida de María Pía Copello. La exmodelo acompañará a la 'Carlota' en esta nueva temporada 2026.

Laura Huarcayo vuelve con 'MQM'

En diciembre del 2025, el programa 'MQM' anunciaba que, tras tres años en la conducción del espacio televisivo, María Pía Copello le decía adiós al set para enfocarse en otros proyectos que tenía en marcha como su nuevo canal de streaming +QTV junto a destacadas figuras del entretenimiento peruano como Daniela Darcourt, Karina Rivera, el DJ Dafonseka, Paolo Guerrero y el popular 'Flaco' Granda.

Pese a que la noticia tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, el programa vuelve a dejarlos desconcertados una vez más. Pues bien, a través de un video difundido en redes sociales, se anunció que el espacio que dejó María Pía Copello será ocupado este 2026 nada más ni nada menos que por la famosa conductora de televisión, Laura Huarcayo.

La exmodelo peruana, quien se ganó los corazones de los televidentes con su picardía, alegría y belleza, no estará sola en esta nueva etapa de 'MQM' ya que la acompañará Carlos Vílchez (en su icónico personaje de la 'Carlota'). Esta dupla volverá a demostrar su complicidad y dinamismo que promete sorprender a su público del mediodía.

Así fue anunciado el regreso de Laura Huarcayo

Como se recuerda, no es la primera vez que Laura Huarcayo está al frente de un programa de televisión; entre su trayectoria están los recordados shows: 'Lima Limón' y 'Bienvenida la tarde'. El anuncio de su incorporación a 'MQM' se dio con un video corto de América Televisión.

"Está bien, acepté compañía, pero ojo, yo mando", dijo la 'Carlota' de forma irónica y con un toque de humor, para que seguidamente Laura hiciera su entrada expresando su popular frase: "Hola, hola Carlotita, ¿quién dices que manda?".

Según el material audiovisual, el regreso de esta dupla será este miércoles 21 de enero, pero no estarían solos. También se generó intriga por saber quién sería el tercer miembro en la conducción de 'MQM', ya que solo se evidencia una silueta. Sin embargo, ello no es impedimento para que los usuarios reaccionaran de forma positiva al ingreso de Laura Huarcayo.

Usuarios felices con Laura Huarcayo en 'MQM'

La noticia no tardó en generar reacciones entre los seguidores de los presentadores y en redes sociales, donde muchos celebran la vuelta de Laura Huarcayo a la conducción y el reencuentro con su querida "amiga", la 'Carlota'.

"¡Síiiii! ¡Por fin Laurita!", "La Huarcayo igualita, guapísima", "¡Bien! Me encanta Laurita, lo máximo. Ahora sí veo el programa", "Qué lindo, hacen una buena dupla", "Laurita, qué lindo recordar Lima Limón", expresaron los internautas en TikTok.

De esta manera, el anuncio del regreso de Laura Huarcayo en la conducción de 'MQM' coincidió con la expectativa por el próximo estreno de un programa conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla en el canal de competencia.