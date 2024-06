Lauza Bozzo se someterá a nueva cirugía estética a sus 72 años: "Esta cara de momia no da más"

Laura Bozzo siempre da que hablar y ahora volvió a remecer las redes sociales luego de anunciar que se someterá a una nueva cirugía estética en el rostro. Como se recuerda, la polémica conductora se ha vuelto una seguidora del bisturí e incluso ha recibido duras críticas por parte del público mexicano.

Sin embargo, la denominada 'abogada de los pobres' siempre se ha tomado con mucho humor este tipo de comentarios resaltándolos en sus publicaciones de Instagram donde se autocalifica como 'momia'.

Justamente, en la plataforma de la camarita, Laura Bozzo compartió un corto video junto a un reconocido cirujano dando a conocer al detalle los procedimientos que se realizará en los próximos días.

El profesional de la salud que estará a cargo de su intervención, señaló que se le harán cortes en el rostro de la conductora para minimizar las arrugas y también trabajará en su cuello.

La propia peruana radicada en México pareció anunciarlo en una de sus publicaciones pasadas donde dio a conocer sus secretos para mantenerse en forma. Como ya es su costumbre, la presentadora bromeó con su apariencia, pero también le deseó bendiciones a todos sus seguidores.

"Operación: reconstrucción de la momia, ósea de mi. Primero ejercicio la fuente de la juventud. Segundo alimentación solo proteínas duplicar su consumo con maca quinoa pescado claras de huevo miel de abeja polen y verduras verdes. Tercero controlar la mente y programarla para tu beneficio. Cuarto broncearte una momia blanca parece un fantasma, pero bronceada no. Por último, luchar y decretar tus sueños y ponerlo todo en manos de Dios. Bendiciones.

Siempre polémica, Laura Bozzo anunció en febrero de este año que un documental sobre su vida de viene preparando y que se verá por una conocida plataforma digital. La 'señorita Laura' precisó también que este material servirá para que el público juzgue su vida.

"Mi vida, toda la historia de mi vida, empieza a grabarse acá en México. Se va a grabar en Peru y en España. "No sé si mi vida ha sido buena, mala, me quedo con la sensación simplemente de haberle cambiado la vida a mucha gente. Y me quedo con lo que ustedes van a ver, se van a sorprender, nadie sabe quién realmente es Laura", escribió en su cuenta de Twitter.