Leslie Shaw responde por 'Mala Amiga': El nuevo tema de Marisol y Yahaira Plasencia

Leslie Shaw habló sobre el nuevo tema musical 'Mala Amiga' que acaban de estrenar el dúo de Marisol y Yahaira Plasencia por las letras que parecen ser una indirecta hacia ella.

Leslie responde ante 'Mala Amiga'

Desde un inicio, la cantante de pop y cumbia, Leslie Shaw no duda en afilar su lengua y responder ante las letras del nuevo tema estrenado. "No sabía que yo era tan importante" responde Shaw ante el nuevo éxito musical de Marisol junto a la patrona Yahaira Plasencia.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos, 'Magaly TV, la firme', la excantante de rock fue preguntada sobre el reciente tema que la involucraría. Cuenta que, según ella, cuando se acercó a Marisol, la Faraona de la Cumbia estaba cantando solo covers. Además, se desliga completamente de la exitosa cantante de cumbia diciendo que realmente no fueron amigas y que solo compartieron cuando realizaron un videoclip. Mencionó, incluso, a Pamela López, "de repente será para ella"

Shaw, también lanzo dardos contra la dupla de Marisol para esta canción, Yahaira Plasencia. Leslie mencionó que el vestuario usado por la Patrona ya era repetido y que "todo el presupuesto se fue en contratar a los bailarines".

Nueva canción de Marisol causó alboroto

Con tan solo un día de estrenado, el nuevo tema musical 'Mala Amiga' ha causado revuelvo en la farándula peruana por las posibles indirectas hacia Leslie Shaw. Con líneas como: "Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, malagradecida" o "la vaca se olvida cuando fue ternera, se vuelve una amiga malagradecida", se da a entender como una referencia directa hacia Leslie por las recientes altercados entre ambas cantantes.

El conflicto entre Marisol y Leslie Shaw se remonta a la canción 'Hay niveles' luego que el productor y coautor Carlos Rincón reclamara parte de la autoría. La Faraona decidió apoyar a Rincón luego que Leslie indicara que el tema era de su pertenencia, aumentando el distanciamiento entre ambas. Posteriormente, Shaw aparecería en el tema musical 'Dile que no', sin embargo, criticó la producción musical indicando que era "el peor de toda su carrera"

