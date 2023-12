Lionel Messi: ¿Quién es Fernanda Campos, la modelo de OnlyFans que asegura tener romance con el futbolista?

La modelo Fernanda Campos asegura tener evidencias de que el futbolista Lionel Messi le fue infiel a su esposa. Conoce en la siguiente nota todo sobre la trabajadora de la página OnlyFans.

En las últimas semanas, el astro argentino se ha visto envuelto en controversias debido a las declaraciones de la modelo anteriormente mencionada. Sin embargo, muchas personas se preguntan de dónde salió y sus antecedentes.

Según cuentan medios internacionales, la mujer es una reconocida figura del modelaje y trabaja en OnlyFans, siendo esta plataforma de servicios para adultos su principal fuente de ingresos económicos. Además, su cuenta oficial de Instagram tiene más de 700 mil seguidores.

Algunos fanáticos del fútbol internacional, la recuerdan por un episodio con el futbolista Neymar. En el verano de este año involucraron a ambos personajes en un romance, que llevó al brasileño a pedir disculpas públicas a su esposa, quién estaba esperando su segundo hijo.

En agosto de este año, la revista 'Quem' de Brasil reveló un supuesto chat del futbolista colombiano, James Rodríguez, quien también habría estado interesado en la modelo brasileña.

"No lo sé. ¿Dónde vives, en São Paulo?", comienza la fracción de chat expuesta por dicho medio, a lo que la emprendedora de Onlyfans de 26 años le responde con un "sí".

En estos últimos días, Campos decidió exponer los supuestos mensajes que 'La Pulga' le enviaba en privado luego de que le diera 'me gusta' a una de sus fotos en sus historias compartidas.

"Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di like en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje", reveló la joven brasileña, no solo remeciendo así la farándula internacional sino también en la relación que tiene el futbolista con Antonella Rocuzzo.