¿Los guarda? Karla Tarazona que revela qué hizo con sus tres anillos de compromiso y vestidos de novia

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karla Tarazona abrió su corazón por primera vez y confesó que a lo largo de su vida ha tenido varias relaciones sentimentales, en las cuales recibió tres anillos de compromiso y usó varios vestidos de novia, algunos de los cuales aún conserva, mientras que otros no sabe donde fueron a parar.

La conductora brindó una entrevista a un conocido medio local, donde habló sobre diversos temas, como su polémica relación con Christian Domínguez, la batalla legal con su expareja y padre de sus hijos, Leonard León, además de su última relación con el empresario Rafael Fernández, la cual terminó de manera abrupta hace casi dos años.

¿Qué hizo Karla con sus vestidos de novia?

La empresaria se casó por primera vez con Leonard León hace más de una década, pero todo terminó mal, tanto que actualmente llevan una batalla legal. Después tuvo una relación de varios años con Christian Domínguez, con quien tuvo una boda simbólica en el extranjero y finalmente, contrajo matrimonio con Fernández tras 4 meses de relación, y de todos esos compromisos tiene algunas prendas.

"El primer vestido terminó en el área de vestuario de Recargados de Risa, el segundo, lo subasté, se lo di al Cacash. El tercero era prestado lo devolví, era alquilado. El del civil me mandé hacer con Cinthia Vigil, ese está en la casa de mi mamá porque no me entra. No sé quién lo tiene", reveló a 'Café con Chevez'.

En seguida, la periodista le preguntó a Karla sobre cuántos anillos de compromiso ha recibido y ella se animó a contar que hizo con todas las joyas que sus exparejas le han regalado cuando le pidieron la mano.

"(Tengo) tres (anillos) no más. El primero lo cambié por joyas. El segundo, lo convertí en otra sortija y el otro está guardado en casa para una emergencia. Un fondo, vaya a pasar algo", agregó.

Asimismo, contó que siempre se ha relacionado con gente mayor, pero no es interesada y trabaja mucho para mantener a sus hijos. "He tenido parejas que son de mi edad o un poco mayores que yo, pero no porque busque un sugar, es porque me enamoro y así soy, un poquito intensita. Cuando he tenido parejas, yo me he hecho responsable de los gastos de mis hijos", concluyó.

Es así que, Karla Tarazona abrió su corazón y contó que aún guarda alguno de los vestidos de novia que usó en sus matrimonios, mientras que sus anillos de compromiso los ha adaptado de diversas formas.