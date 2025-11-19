Luigui Carbajal rompe su silencio tras ser 'ampayado' en hotel: "Fui a grabar un pódcast, mi esposa sabe"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Luigui Carbajal fue captado entrando solo a un hotel en Lince y rápidamente surgieron los rumores sobre una posible infidelidad. Según él, todo se trató de trabajo y su esposa estaba al tanto.

Luigui Carbajal es 'ampayado' en hotel

El martes 18 de noviembre, Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Luigui Carbajal caminando hacia la recepción de un hotel en Lince.

Allí, el cantante solicitó su documento de identidad antes de dirigirse a la cochera, y las cámaras registraron cada uno de sus pasos.

La presencia de Luigui Carbajal solo, sin la compañía de su esposa Diana García, despertó rápidamente los rumores y comentarios en redes sociales.

Los seguidores comenzaron a cuestionarse si se trataba de un asunto laboral o de un encuentro más personal.

Luigui Carbajal asegura que su esposa sabía

Consultado por un reportero, el cantante se mostró inicialmente relajado: "Estoy muy tranquilo, muy bien. Mientras yo esté tranquilo y en mi casa estemos bien, el resto no hay problema".

Cuando se le preguntó sobre posibles acercamientos con otras mujeres, Luigui Carbajal bromeó: "Me hubiese encantado antes de casarme".

Pero el semblante del artista cambió cuando se le recordó que había sido grabado entrando al hotel. Fue entonces cuando explicó: "Fui a grabar un pódcast de un amigo" .

Al ser cuestionado sobre grabar un pódcast en un hotel, precisó: "No, un amigo que tiene un pódcast en el norte y me citó a ese lugar para poder hacer una grabación". Aseguró también que ingresó solo y que en ningún momento estuvo acompañado.

El equipo de Magaly TV, La Firme verificó con la recepción del hotel y confirmó que no alquilan espacios para grabaciones, lo que generó más dudas sobre la historia de Luigui Carbajal.

Aun así, él insistió en que su esposa estaba al tanto: "Sí, yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando".

Sobre la publicación del pódcast, el cantante fue impreciso: "Seguramente sí. Voy a varios pódcast, no sé cuándo ha sido la grabación".

La falta de detalles sobre la fecha exacta de la grabación, considerando que el ingreso al hotel ocurrió el 18 de septiembre, añadió un toque de misterio al asunto.

Así fue el polémico ampay de Luigui Carbajal en Lince. El cantante ingresó solo a un hotel y, aunque asegura que todo se trató de trabajo y que su esposa estaba informada, las dudas y comentarios de los seguidores continúan.