Macarena Vélez da su apoyo a Onelia Molina y no descarta volver a EEG: "Haríamos una dupla dinamita"

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula no se detiene y esta vez los reflectores apuntan a Macarena Vélez. La modelo rompió su silencio para apoyar a Onelia Molina, quien no la está pasando nada bien en Esto es guerra. Pero eso no es todo, pues también dejó entrever que no le cierra las puertas al reality. ¿Se viene su regreso?

Fans claman el regreso de Macarena a EEG

¡Qué tal novelón se está armando en Esto es guerra. La modelo Macarena Vélez, que no se queda callada, se ha pronunciado sobre el complicadísimo momento que está pasando Onelia Molina en el programa.

¿La razón? El ingreso de Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Flor Ortola, un trío que ha llegado a ponerle los pelos de punta a la odontóloga. Es que, como son bien amigas, han generado una tensión que se siente hasta por la tele.

Y claro, los fans no son tontos ni perezosos. Varios seguidores del programa, al ver la situación, no dudaron en mostrarle su apoyo a Onelia Molina y hasta pidieron a gritos el regreso de Macarena Vélez como refuerzo.

Sería un bombazo. Y no solo por la amistad que tienen, sino también porque Macarena Vélez fue expareja de Said Palao, el actual esposo de Alejandra Baigorria.

Macarena Vélez no descarta volver a EEG

Durante una entrevista con un programa de espectáculos, Macarena Vélez no dudó en resaltar la súper conexión que tiene con Onelia Molina fuera de las cámaras. Y eso se nota en todas sus publicaciones y gestos en redes sociales.

"A One la quiero un montón y converso con ella siempre, pero por el momento me quiero mantener al margen. No quiero decir nada de eso porque no me incumbe tanto", comentó Macarena Vélez.

La modelo, con esa chispa que la caracteriza, no le cerró las puertas a un posible regreso a Esto es guerra, lo que muchos interpretaron como una señal de que podríamos verla de nuevo en la pantalla chica.

"Si One me pide, yo la voy acompañar de todas maneras porque yo la adoro y creo que haríamos una dupla dinamita", añadió la 'Mujer increíble'.

Con Macarena Vélez confirmando su apoyo a Onelia Molina, las cosas en Esto es guerra podrían dar un giro inesperado. Y es que la modelo no descartó volver al reality, dejando la puerta abierta a una posible sorpresa que tiene a más de un fan con los ojos bien abiertos.