Magaly celebra que Alejandra Baigorria no le haya celebrado el cumpleaños a Said Palao: "Se merece eso"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao cumplió 33 años ayer, 30 de marzo, y, para sorpresa de todos, Alejandra Baigorria no le organizó una fiesta sorpresa como en años anteriores. La empresaria prefirió viajar a Estados Unidos para escapar del revuelo mediático que ha causado el ampay de su esposo, y este hecho fue celebrado por Magaly, quien afirmó que Said se ha ganado que nadie le celebre su cumpleaños.

Said pasa cumpleaños sin Alejandra Baigorria

Magaly TV, La Firme emitió un reportaje en el que se comprueba que, desde el 2021, Alejandra siempre estuvo atenta al cumpleaños de su ahora esposo. Durante cinco años, siempre le organizó fiestas sorpresa con temáticas diversas, invitando a amigos y familiares, además de hacerle regalos costosos.

"Ella, desde hace cinco años, le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita; también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates", dijo Magaly en un inicio.

Sin embargo, este año fue diferente, ya que la empresaria decidió viajar a Miami justo en el onomástico de su esposo. "Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo, por lo menos, la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños", agregó.

Finalmente, resultó que nadie de la familia de Said le organizó absolutamente nada, demostrando así que Alejandra era la única que siempre se preocupaba porque su cumpleaños fuera una fecha especial. Para Magaly, esto representa un gran escarmiento tras ser ampayado en un yate con mujeres antes de viajar a Argentina.

"Él se lo ganó, porque un hombre que paga con deslealtad, se merece eso" , concluyó.

Alejandra defiende a Said Palao

Alejandra es conocida por ser una mujer de negocios que constantemente lanza nuevos emprendimientos. Además, ella misma está al tanto de las redes sociales de sus empresas y también hace transmisiones en vivo para promocionar sus productos y proyectos laborales.

Fue justamente en una de esas transmisiones en vivo en TikTok donde decenas de seguidores le recordaban constantemente la infidelidad de Said, en vez de centrarse en los productos que estaba ofreciendo. Una fan en especial le mencionó algo que dejó muy molesta a la empresaria.

"Mira, Macarena, vamos a rezar por ti. Que Dios te cure el alma y que mire tu vida, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", dijo Alejandra en respuesta a una joven que le pedía no perdonar a Said.

Es así que, la polémica continúa rodeando a la pareja, mientras el distanciamiento en una fecha especial no pasó desapercibido. La ausencia de Alejandra y la falta de celebraciones reflejan un momento tenso, marcado por la controversia del ampay y las reacciones mediáticas, que siguen alimentando el interés del público.