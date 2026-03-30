Alejandra Baigorria explota contra fan que le recordó la infidelidad de Said Palao: "El que esté libre de pecado..."

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria continúa en el ojo de la tormenta debido a que no ha tomado una decisión respecto a su matrimonio tras el ampay de Said Palao. La empresaria aseguró que necesita tomarse un tiempo para pensar en su futuro, pero mientras tanto le puso el parche a una seguidora que le recordó la infidelidad de su esposo durante su viaje a Argentina.

Alejandra parcha a quien le recordó la infidelidad de Said

Alejandra es conocida por ser una mujer de negocios que constantemente lanza nuevos emprendimientos. Además, ella misma está al tanto de las redes sociales de sus empresas y también hace transmisiones en vivo para promocionar sus productos y proyectos laborales.

Fue justamente en una de esas transmisiones en vivo en TikTok donde decenas de seguidores le recordaban constantemente la infidelidad de Said, en vez de centrarse en los productos que estaba ofreciendo. Una fan en especial le mencionó algo que dejó muy molesta a la empresaria.

"Mira, Macarena, vamos a rezar por ti. Que Dios te cure el alma y que mire tu vida, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", dijo Alejandra en respuesta a una joven que le pedía no perdonar a Said.

Enseguida, Alejandra habló sarcásticamente sobre la moral que tanto le mencionaban en los comentarios y también afirmó que no le afectan las críticas que conscientemente le dejan. "Déjalos que tiren veneno, solo el de arriba se encarga", agregó.

Finalmente, aseguró que actualmente está muy enfocada en su trabajo, especialmente en su nuevo proyecto, donde pretende ayudar a un albergue de perritos a través de rifas organizadas por una empresa donde Said Palao figura como gerente general y accionista junto a ella y su hermano.

Said es gerente general en la nueva empresa de Ale Baigorria

Según Magaly Medina, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

El negocio fue aperturado con un capital de 15,000 soles y tiene como finalidad hacer rifas virtuales donde prometen regalar departamentos, autos, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo. Las personas pueden participar pagando 10 soles para inscribirse. El dinero será destinado a construir un albergue para perritos.

Es así que, Alejandra Baigorria atraviesa un momento mediático complicado tras la polémica con Said Palao, pero se mantiene firme ante las críticas. La empresaria deja en claro que prioriza su bienestar y su trabajo, mientras evalúa su situación sentimental, demostrando que no permitirá que los comentarios negativos afecten sus decisiones personales.