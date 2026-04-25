Rosangela Espinoza explota contra Onelia Molina y le recordó infidelidad de Mario Irivarren: "Te adornaron"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality 'Esto es guerra' tuvo una reciente edición muy acalorada debido a que Rosangela Espinoza perdió los papeles y explotó contra Onelia Molina al recordarle el nefasto episodio de infidelidad de su expareja Mario Irivarren. "Te adornaron", expresó la siempre polémica modelo.

Arde Troya en el set de 'Esto es guerra'

En la jornada del último viernes 24 de abril, lo que inició como una conversación ligera en el set de 'Esto es guerra', se convirtió en un alturado intercambio de palabras. Todo inició cuando ambas participantes del espacio televisivo de América Televisión dialogaron sobre relaciones sentimentales y anécdotas del pasado.

La primera en tomar la palabra fue la odontóloga quien afirmó que la popular 'Chica selfie' anhela que "la formalicen" pero que ello no ocurre "hasta ahora". Sin embargo, como era de esperarse,sin reparos, la expareja de Carloncho no tardaría en responder a la arequipeña dejando en claro que no le agradó lo que dijo

"A ver, a ver, a ver, Onelia, yo no estoy bromeando con esas cosas. Ah, así como a ti no te gusta que bromeen con tu relación con Don Ramón (Mario Irivarren). Entonces, aguántate", aseveró Rosangela Espinoza.

Tras escucharla, Onelia Molina se mantuvo firme en lo que expresó sobre su compañera de trabajo, lo que nuevamente ocasionó una réplica fuerte por parte de la catalogada como 'Rocha', pero esta vez centrada en la causa del fin de la relación con su expareja.

"¿A ti qué te sirvió que te formalicen? Si al final te adornaron a nivel nacional, hijita", manifestó contundentemente Rosangela aumentando el clima de tensión en el programa y en el resto de los participantes.

Por su parte, Onelia guardó compostura sobre lo manifestado por Espinoza sosteniendo su posición frente a cámaras. "No importa, pero ahí te das cuenta que una persona del comienzo sí quiere algo formal contigo", agregó.

Onelia se despide de podcast

Mediante su cuenta de Instagram, Onelia Molina se despidió del podcast "Doble Sentido" de TVmos Más, al que se unió el pasado 19 de mayo de 2025. Al respecto aclaró que no es un adiós definitivo sino que es una pausa. Resaltó que fue una etapa "súper linda" y agradeció a la producción.

Mensaje de Onelia Molina en Instagram

"En este momento, tengo nuevos planes, viajes y quiero darme un espacio para mí. Pero no es un adiós definitivo, más adelante, con más fuerza, quizá volvamos", añadió dejando abierta la posibilidad de un retorno.

El set de 'Esto es guerra' fue testigo de que un diálogo tranquilo entre Rosangela Espinoza y Onelia sobre relaciones sentimentales así como anécdotas del pasado finalizó en un fuerte cruce de palabras, en el que la 'Chica selfie' arremetió contra la odontóloga al recordarle la infidelidad de su ex Mario Irivarren expresando que la "adornaron".