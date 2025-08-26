¡Ampay! Deysi Araujo se muestra más que cariñosa con ahijada de Susy Díaz

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fin de semana se encendió con un nuevo ampay protagonizado por Deysi Araujo. Las cámaras de l programa Todo se filtra registraron a la exvedette bastante cariñosa y juguetona con la ahijada de Susy Díaz.

El nuevo ampay de Deysi Araujo

El sábado por la noche, Deysi Araujo inició su salida en un reconocido bar de Miraflores, lugar habitual de encuentro de figuras de la farándula peruana. Las cámaras de Todo se filtra la captaron disfrutando con la ahijada de Susy Díaz, con gestos de complicidad, risas constantes y miradas cómplices que no pasaron desapercibidas.

Luego de varias horas en el local, ambas fueron registradas caminando por las calles de la capital en plena madrugada. Las imágenes muestran cómo Deysi Araujo y la joven se acercaban cada vez más, abrazándose y compartiendo gestos afectuosos que demostraban confianza y complicidad.

El ampay no terminó en las calles. Las cámaras captaron a ambas esperando un taxi que las llevaría al departamento de Deysi Araujo. Durante el trayecto en el vehículo, la cercanía entre ellas continuó, incluyendo besos y abrazos que denotaban la intensidad del momento.

A la salida del taxi, la situación se repitió. Ambas se mostraron muy cercanas, entre risas y gestos cariñosos, provocando que las imágenes se convirtieran en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Hasta el momento, ni Deysi Araujo ni la ahijada de Susy Díaz han emitido declaraciones sobre las imágenes, manteniendo el misterio sobre la relación que las une y dejando a los fans y al público expectantes ante cualquier reacción futura.

Deysi Araujo viaja con Susy Díaz a Europa

En julio de este año, Susy Díaz y Deysi Araujo sorprendieron a sus seguidores al recorrer Europa juntas, visitando destinos tan variados como Ámsterdam y Turquía.

Lejos de pasar desapercibidas, la dupla mostró su emoción por descubrir nuevos paisajes y probar platos exóticos con el estilo que las caracteriza: directo, sin filtros y con esa combinación de humor, picardía y extravagancia que siempre las ha distinguido.

Durante su recorrido por tierras europeas, la excongresista y la pelirroja no dejaron pasar la oportunidad de grabar divertidos TikToks y, por supuesto, documentar cada detalle en sus redes sociales, mostrando los principales destinos turísticos que visitaron.

