Maricarmen Marín confiesa que un músico le fue infiel mientras estaba de gira: "Andaba con otras"

Maricarmen Marín abrió su corazón durante el show Planchando el despecho, un viaje en el tiempo. Entre canciones y confesiones, la cantante y actriz no solo habló de la felicidad que vive hoy junto a Sebastián Martins y su hija Micaela, sino que también recordó un pasaje doloroso de su vida, al confesar que un músico le fue infiel mientras estaba de gira.

Maricarmen sufrió por relación tóxica

En medio de la puesta en escena Planchando el despecho, un viaje en el tiempo, que comparte con Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín se animó a contar un episodio difícil de su pasado sentimental.

La exjurado de Yo Soy reveló que sufrió por una relación con un músico, a quien esperó con ilusión mientras estaba de gira, pero que finalmente descubrió que la engañaba.

"Sí, el baterista aquel, mientras yo esperaba que me llamara porque estaba de gira, él andaba de gira pero con otras y claro, sufrí", recordó con sinceridad.

Sin embargo, resaltó que la vida le dio una segunda oportunidad en el amor con Sebastián Martins, padre de su hija, a quien describió como el compañero con el que aprendió lo que significa una relación sana.

"Conocí a mi Sebastián y con él comprendí el concepto del amor bonito, la complicidad, el ser uno solo, y luego llegó mi hija Micaela, mi amor infinito. Este año vamos a cumplir once de relación y estamos felices", dijo.

¿Por qué Maricarmen no está en 'Yo Soy'?

El esperado regreso de Yo Soy ha emocionado a miles de seguidores; sin embargo, Maricarmen Marín no forma parte de esta nueva temporada.

La cantante, quien integró el jurado desde el inicio del programa en 2012, explicó que su ausencia responde a compromisos familiares y personales que le impiden asumir nuevamente el reto. Pese a ello, aseguró que su vínculo con el equipo de Latina y el programa sigue intacto.

"Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos, ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. Yo Soy y Latina es mi familia", expresó.

La confesión de Maricarmen Marín sobre la etapa en la que un músico le fue infiel mientras estaba de gira sorprendió a los asistentes de Planchando el despecho, un viaje en el tiempo. La cantante recordó que sufrió mucho en aquella relación, marcada por engaños, pero destacó que con Sebastián Martins encontró un amor distinto, con complicidad y estabilidad.