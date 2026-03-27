¡Buena noticia! Mejoran el acceso al agua y saneamiento en beneficio de estudiantes de nivel inicial y primaria de Lurín

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de su 70° aniversario en el Perú, Procter & Gamble (P&G) reafirma su compromiso con las familias peruanas a través del proyecto integral de agua, saneamiento e higiene (WASH) denominado "Agua Segura, Futuros Seguros", que beneficiará a la IEI 660 Niños de Belén, ubicada en Lurín.

La intervención, desarrollada junto a World Vision Perú y United Way Perú, beneficiará con infraestructura adecuada y acceso continuo a agua segura. Esta intervención impacta directamente a niños, niñas y docentes, quienes ahora cuentan con una infraestructura moderna y acceso continuo a agua segura.

"Cumplir 70 años en el Perú es un hito que nos impulsa a seguir siendo una fuerza para el bien en las comunidades donde operamos. Este proyecto en Lurín no es solo una mejora de infraestructura; es un compromiso con la salud, la dignidad y el futuro de los niños que hoy cuentan con un entorno escolar seguro para aprender y crecer", comentó Mónica Fernández de Soto, Directora de Asuntos Corporativos de P&G para el Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú).

Infraestructura para garantizar agua segura

En el Perú, las deficiencias en los servicios básicos afectan el rendimiento académico y la salud de los niños en zonas periurbanas. Frente a este desafío, P&G Perú, de manera articulada con World Vision Perú y United Way Perú, implementó una solución sostenible que comprende tres componentes críticos.

Agua segura: Instalación de un sistema autónomo de cloración y mantenimiento técnico de la cisterna para garantizar agua apta para el consumo y la higiene.

Instalación de un sistema autónomo de cloración y mantenimiento técnico de la cisterna para garantizar agua apta para el consumo y la higiene. Saneamiento digno: Construcción de dos módulos sanitarios de drywall, incluyendo baños accesibles, e instalación de un biodigestor para el tratamiento responsable de residuos.

Construcción de dos módulos sanitarios de incluyendo baños accesibles, e instalación de un biodigestor para el tratamiento responsable de residuos. Higiene personal: Entrega de kits de higiene específicos para cada nivel escolar, con productos de cuidado personal para promover hábitos saludables.

Promoción de hábitos de higiene

El proyecto incorpora la entrega de kits de higiene diferenciados por nivel escolar, con productos de cuidado personal que fomentan prácticas saludables entre los estudiantes.

"Este proyecto en Lurín demuestra cómo la colaboración entre empresa privada y organizaciones sociales puede generar impactos concretos y sostenibles en la educación, la salud y el bienestar infantil, fortaleciendo entornos escolares seguros y funcionales", comentó Alessandra Leverone, Directora Ejecutiva de United Way Perú

En la misma línea, Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision Perú, subrayó la importancia de estas acciones. "Garantizar el acceso a agua segura, saneamiento adecuado y prácticas de higiene es una condición básica para la protección y el desarrollo de la niñez", afirmó

Con esta iniciativa, P&G reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades más vulnerables. La articulación entre el sector privado y organizaciones sociales se posiciona como un eje clave para cerrar brechas en servicios básicos y asegurar mejores condiciones de vida y aprendizaje para la niñez peruana.