Mario Hart revela cómo es su vínculo actual con la familia de Alejandra Baigorria: "Nos seguimos viendo"

Alejandra Baigorria se encuentra a unas horas de cumplir su sueño: casarse. Alguien que ha sido mencionado, debido a sus comentarios, es Mario Hart, expareja de la 'Rubia de Gamarra', quien aseguró que, a pesar de que su relación terminó hace muchos años, aún se sigue viendo con la familia de la prometida de Said Palao.

En el programa 'Mande quien mande', Mario Hart confesó que, pese a que su relación con Alejandra Baigorria terminó hace mucho, aún tiene contacto con la familia de la empresaria, y que incluso su relación con Derek Baigorria es muy buena.

Por su parte, Derek Baigorria también tuvo comentarios buenos hacia Mario Hart. Más allá de bromearse a menudo, aseguró que existe un gran respeto mutuo.

Sin embargo, en medio de la chacota, Mario Hart, luego de ver el traje que Derek Baigorria usará en la boda de su hermana, le dijo: "Yo te veo en ese traje y te pido un whisky".

Claramente, esto provocó una respuesta inmediata de Derek Baigorria: "Yo no sé por qué Mario está hablando tanto en este tema de conversación. Mejor (que se vaya a su casa)".

El piloto de autos replicó: "No te me achores, chibolo (...) Después no me estés llamando para pedirme uniforme, zapatillas, guantes y cascos".