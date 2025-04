Alejandra Baigorria se enoja con su madre por adelantarse al primer baile de bodas con Said Palao

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que se dio este sábado 16 de abril, ha sido muy comentada por diferentes acontecimientos. Uno de los más polémicos fue cuando la 'Rubia de Gamarra' rechazó a su madre, Verónica Alcalá, por adelantarse en el primer baile con Said Palao.

Ale Baigorria se enoja con su madre en su boda

Durante el primer baile de bodas al ritmo del 'Second Waltz' de Dmitri Shostakovich, Verónica Alcalá, muy emocionada, se acerca a Alejandra Baigorria con la intención de acompañarla en la coreografía. Sin embargo, la empresaria tiene un gesto inesperado.

Alejandra Baigorria sorprendió a más de uno al rechazar a su madre, evitando así que se acerque, ya que aún tenía que seguir bailando con Said Palao, su esposo. Este gesto, de inmediato provocó la furia de miles de usuarios en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

En TikTok, muchos usuarios criticaron a Alejandra Baigorria por el inesperado gesto que tuvo con su madre, Verónica Alcalá, ya que consideraron que fue una falta de respeto y que su actitud debió ser otra.

"Yo bailaría con mi mamá, no me importaría la coreografía, porque las dos serían el amor de mi vida", "Creo que mi madre es primero, porque el amor se acaba tarde o temprano", fueron algunos comentarios.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales defendieron a la 'Rubia de Gamarra': "La coreografía aún no había terminado", "No vean cosas donde no las hay. Esos momentos son de pareja, y la mamá no debía interrumpir la coreografía".

Ale Baigorria reclama a Said Palao en plena boda

Otro momento que llamó la atención durante la boda fue cuando los recién casados estaban posando para las fotos. En un momento Said Palao se distrae y mira hacia otra dirección.

Es allí donde Alejandra Baigorria le hace un fuerte reclamo en plena sesión de fotos y frente a todos los presentes: " ¡Mírame a mí! ", esto provocó que Said Palao sonriera ligeramente.

Y cuando se creyó que todo iba a terminar allí, la 'Rubia de Gamarra' expresó lo siguiente: " No, ya, ya quiero que termine, estoy aburrida ".

Hasta ahora, ni Alejandra Baigorria, ni Said Palao, ni mucho menos Verónica Alcalá, madre de la empresaria, han dado declaraciones sobre los momentos de tensión que se vivieron durante la boda. Lo que sí está claro es que este evento ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales y medios de comunicación.