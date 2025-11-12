Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven para "El diablo viste a la moda 2" en una nueva guerra de estilo

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Casi 20 años después, "El diablo viste a la moda 2" presentó su primer tráiler oficial, y los fanáticos no tardaron en reaccionar. El adelanto muestra a Miranda Priestly (Meryl Streep) pisando fuerte con unos tacones rojos con tachuelas doradas, mientras suena "Vogue" de Madonna. La escena inicial transcurre en una redacción moderna, donde los íconos del pasado parecen enfrentarse a una nueva era.

Andy Sachs (Anne Hathaway) aparece en un ascensor, donde se reencuentra con Miranda. La frase "Ya era hora", dicha por la editora de Runway, marca el tono del reencuentro: tenso, elegante y cargado de historia.

Vuelve la franquicia que marcó a toda una generación fashionista.

¿Qué revela el tráiler?

Aunque breve, el tráiler, publicado por 20th Century Studios, deja entrever una trama centrada en la confrontación entre el legado editorial y la moda digital. Se ven imágenes de desfiles, accesorios icónicos y una redacción que parece más tecnológica que glamorosa.

La presencia de Andy sugiere que su rol ha evolucionado, y que esta vez podría no estar dispuesta a ceder ante Miranda. Además de Streep y Hathaway, el elenco confirmado incluye a Emily Blunt, quien retoma su papel como Emily Charlton, ahora convertida en una figura influyente en redes y moda virtual.

Fecha de estreno y expectativas

La película se estrenará el 1 de mayo de 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la cinta original. La historia está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, y dirigida por el mismo equipo creativo que convirtió la primera entrega en un fenómeno cultural.

Los fanáticos ya especulan sobre el conflicto central: ¿será Miranda capaz de adaptarse al mundo de influencers, algoritmos y moda instantánea? ¿Andy volverá a ceder ante el poder o marcará su propio camino?

¿Qué pasó en la primera película?

El diablo viste a la moda (2006) sigue la historia de Andy Sachs, una joven periodista que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de la revista Runway.

A lo largo de la película, Andy se transforma para adaptarse al exigente mundo de la moda, enfrentando dilemas éticos, personales y profesionales. La cinta se convirtió en un clásico moderno por su retrato del poder, la ambición y el precio de pertenecer a una industria glamorosa pero implacable.

"El diablo viste a la moda 2" no solo revive una historia icónica, sino que la actualiza para una generación que vive la moda desde la pantalla. El tráiler promete una guerra de estilos, egos y valores, donde el poder ya no solo se mide en pasarelas, sino en clicks. Y si algo queda claro, es que Miranda Priestly sigue sin pedir permiso para volver a reinar.