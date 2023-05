Micheille Soifer hizo fuerte revelación: "Por 2 años sufrí de violencia física"

La cantante de música urbana, Micheille Soifer, sorprendió al público presente y a los televidentes de 'El reventonazo de la Chola' tras revelar que fue víctima de violencia física durante 2 años.

Según contó la artista, estos lamentables hechos los vivió cuando ella era participante de 'Esto es guerra', no obstante, nadie tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Además, indicó que sentía vergüenza por la situación que atravesó.

"He pasado cosas muy feas con alguna persona y en algún momento de mi vida por ser persona pública, yo tenía mucho miedo y vergüenza decir lo que me estaba pasando. Por dos años sufrí de violencia física y yo me iba a 'Esto es guerra' y al programa 'En boca de todos', pero nadie sabía lo que yo pasaba y yo vivía un infierno", declaró.