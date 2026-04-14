Milett Figueroa tendría romance con pastor argentino Dante Gebel tras ruptura con Marcelo Tinelli

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa vuelve a acaparar titulares, esta vez no solo por confirmar su soltería, sino por los rumores que la vinculan con una nueva figura en su vida. Desde Argentina, su nombre empezó a relacionarse con el conferencista Dante Gebel, generando sorpresa y debate en el mundo del espectáculo ya que hace unos días confirmó su separación de Marcelo Tinelli, su novio durante los dos últimos años.

¿Milett tiene nuevo romance con Dante Gebel?

La información surgió durante una reciente emisión de Magaly TV La Firme, donde se deslizó que la modelo estaría siendo vinculada sentimentalmente con el pastor argentino. Aunque no existe confirmación oficial, el tema tomó fuerza rápidamente por las declaraciones que dio el periodista argentino Mati Vásquez en el programa de la 'Urraca'.

Además, el colega de Magaly explicó que Dante Gebel es reconocido internacionalmente por su faceta como orador y líder religioso, con una fuerte presencia mediática. Su nombre no suele estar ligado a escándalos, lo que hizo aún más llamativa su aparición en este contexto. La posibilidad de un vínculo con Milett despertó curiosidad, especialmente por tratarse de dos figuras de mundos muy distintos.

Recordemos que, este nuevo capítulo surge poco después de que Milett confirmara el fin de su relación con Marcelo Tinelli, una historia que estuvo marcada por la exposición mediática y constantes especulaciones. Su declaración de soltería habría tomado por sorpresa al entorno del conductor argentino, dejando entrever que la ruptura sería definitiva.

Milett confirma ruptura con Tinelli

La exconductora de 'América Hoy' fue abordada por periodistas de espectáculos cuando se dirigía a su local de votación y aprovechó el momento para reconocer que su romance con Marcelo había llegado a su fin hace algunas semanas. Según comentó, ellos terminaron a finales de marzo.

"Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy, estoy soltera", dijo Figueroa de forma tajante ante los rumores que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.

Por otro lado, afirmó que la separación es definitiva y que está cansada de hablar del tema. "Estamos en abril, estoy soltera, así que espero que lo respeten porque estoy cansada. Espero que lo puedan respetar; se terminó la relación y estoy firme en mi decisión", explicó.

Mientras tanto, el supuesto vínculo con Gebel se mantiene en el terreno de las versiones. No hay pruebas ni declaraciones directas, pero el solo rumor ha sido suficiente para colocar nuevamente a Milett en el centro de la conversación. Todo indica que su vida personal seguirá generando interés, en medio de una historia que aún podría dar nuevos giros.