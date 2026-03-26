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Miss Grand Tailandia: candidata sufre incidente en pasarela al caerse su dentadura y se vuelve viral

Durante el certamen Miss Grand Thailand 2026, una candidata protagonizó un momento viral cuando su dentadura postiza se desprendió en plena pasarela, generando reacciones en redes sociales.

La participante intentó disimular el incidente mientras continuaba su presentaci
La participante intentó disimular el incidente mientras continuaba su presentaci (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 26/03/2026

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Un inesperado momento ocurrido durante el concurso Miss Grand Thailand 2026 se convirtió en tendencia en redes sociales. La candidata Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, vivió un episodio incómodo cuando parte de su dentadura postiza se desprendió mientras desfilaba en el escenario. El hecho fue captado en video y rápidamente se difundió en plataformas digitales.

El incidente ocurrió durante una de las etapas preliminares, en la que las concursantes deben presentarse frente al jurado. El momento sorprendió tanto al público como a los usuarios en redes, quienes replicaron las imágenes en cuestión de horas, generando miles de comentarios.

Reacción en plena pasarela

Según La Razón, la candidata reaccionó de inmediato al notar lo ocurrido, llevándose la mano a la boca para intentar cubrir la situación. Pese al inconveniente, continuó caminando y mantuvo su presentación sin detenerse.

Usuarios destacaron que, aunque fue un momento incómodo, no perdió la compostura ni abandonó el escenario, lo que fue interpretado como una señal de profesionalismo. El video muestra cómo intenta disimular mientras sigue con su participación ante el jurado.

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Este tipo de situaciones no es común en certámenes de belleza, donde cada detalle suele estar cuidadosamente preparado. Por ello, el hecho llamó aún más la atención del público digital.

Viralización y reacciones

Según La Razón, el clip se difundió rápidamente en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), donde generó reacciones divididas. Algunos usuarios tomaron el hecho con humor, mientras que otros resaltaron la actitud de la participante frente a la adversidad.

El caso se volvió viral no solo por el incidente en sí, sino por el contexto en el que ocurrió: un concurso internacional donde la imagen y la presentación tienen un alto nivel de exigencia. La difusión masiva convirtió el momento en uno de los más comentados del certamen.

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Además, varios comentarios en redes coincidieron en que la reacción de la candidata fue clave para manejar la situación sin interrumpir el evento.

El episodio ocurrido en el certamen de Miss Grand Tailandia, protagonizado por Kamolwan Chanago, evidencia cómo un imprevisto en plena pasarela puede transformarse en contenido viral. La caída de la dentadura, el manejo en escenario y la rápida difusión en redes sociales posicionaron el hecho entre los temas más comentados del certamen.

También refleja cómo los certámenes actuales no solo se definen en el escenario, sino en su impacto digital. La rápida viralización del video amplificó el alcance del incidente, posicionando a la candidata en la conversación global. 

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