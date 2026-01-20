Moca sufre dura sanción de TikTok y no podrá hacer transmisiones en vivo hasta el 2070

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de TikTok quedó en shock tras conocerse que Moca recibió una de las sanciones más llamativas vistas en la plataforma. La influencer peruana reveló que no podrá hacer transmisiones en vivo hasta el 2070, una medida extrema de TikTok que la obligó a abrir una nueva cuenta para seguir conectada con su comunidad.

TikTok sanciona a Moca hasta el 2070

El último 19 de enero, Moca sorprendió a sus seguidores al contar que TikTok suspendió su cuenta @mocatiktok para transmisiones en vivo por más de cuatro décadas.

Aunque su perfil sigue activo, la popular creadora de contenido ya no puede usar la función de lives, una de sus principales herramientas para interactuar con su público.

Ante esta situación, la streamer decidió no quedarse de brazos cruzados y anunció la creación de un nuevo perfil para continuar con sus transmisiones.

"Chicas me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren", comentó en sus historias.

Hasta el momento, Moca no explicó públicamente el motivo exacto de la sanción, lo que generó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Tilsa 'La Única' revela qué habría pasado

Quien sí dio luces sobre lo ocurrido fue Tilsa 'La Única', amiga cercana de Moca. Durante una de sus transmisiones en vivo, contó que la tiktoker ya venía acumulando alertas en la plataforma, incluso días antes de la sanción definitiva.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta", explicó Tilsa 'La Única'.

Según relató, cuando Moca se quedó a dormir en su casa, amaneció con la cuenta completamente bloqueada: "Tú entrabas a la plataforma y ponías '@mocatiktok' y ya no te aparecía. Pero ella tiene contactos y lo solucionó. La cuenta regresó a sus manos y pudo volver a hacer transmisiones".

Sin embargo, tras recuperar su cuenta, Moca decidió volver a hacer lives desde su perfil principal, pese a que el riesgo de sanción era alto. Este movimiento habría sido clave para que TikTok tome una decisión más drástica.

"Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri", señaló Tilsa 'La Única'. Finalmente, añadió: "A Moca le salió la suspensión de live definitiva. La suspensión es hasta el 2070, lo cual da mucha risa porque no tiene sentido".

La sanción de TikTok que impide a Moca realizar transmisiones en vivo hasta el 2070 marcó un antes y un después en su carrera digital. Pese al duro castigo, la influencer decidió reinventarse, crear una nueva cuenta y seguir activa, mientras su caso se convierte en uno de los más comentados dentro de la plataforma.