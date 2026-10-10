'Mondonguito' lucha contra una fibrosis pulmonar en UCI: cómico ocultó que estaba propenso a sufrir enfermedad

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cómico peruano Lorenzo Zubiate Zegarra, popularmente conocido como 'Mondonguito', ha preocupado a sus fieles seguidores de las redes sociales al aparecer internado de emergencia en un hospital de Lima tras sentirse mal cuando iba a realizar una presentación en el norte. Ahora, en diálogo exclusivo con Exitosa, su hija Patricia Zubiate, ha revelado que su padre se encuentra en UCI y que le detectaron una infección pulmonar.

'Mondonguito' lucha contra una fibrosis pulmonar en UCI

En los recientes, el recordado integrante del programa televisivo 'Los ambulantes de la risa' utilizó su cuenta oficial de Facebook para revelar que se sintió mal en su estadía en Chiclayo previo a un show en el que participaría. De acuerdo al relato de su primogénita, el humorista viajó sintiéndose un poco mal debido a un golpe del lado derecho de las costillas.

"Le pedí por favor que se regresara porque allá en Chiclayo no tenemos a nadie. Entonces le dije que cancelara todas las presentaciones restantes. A raíz de eso mi papá me dice que se puso bien mal allá, le faltaba el aire incluso creo que llegó un punto en el que ya no podía respirar nada y se asustó", manifestó.

A su retorno a la capital, el comediante ingresó de emergencia al hospital Cayetano Heredia y su hija Patricia reveló que actualmente su papá permanece en el área de observación de UCI luego de que los médicos diagnosticaran que padece de una infección en los pulmones a raíz de una fibrosis pulmonar.

"Está en UCI, aislado, porque tiene una infección en los pulmones. Él tiene fibrosis pulmonar, pero lo que no sabemos es en qué etapa está, cuánto de avanzado está, pero a raíz de eso ha hecho una infección pulmonar. Ahorita la prioridad para los médicos es curarla (...) todo el personal de salud e inclusive los de seguridad están pendientes de él", dijo.

Ocultó que estaba propenso a sufrir enfermedad

La hija del exponente de la curiosidad peruana reveló que recientemente conoció que su padre se había realizado con anterioridad un chequeo con el que se le informó que estaba propenso a sufrir una fibrosis pulmonar, pero nunca se lo hizo saber a su familia.

"Me acabo de enterar ahora último que él había tenido un chequeo médico en el cual le habían dicho que estaba propenso a tener fibrosis pulmonar, pero él hizo caso omiso, no se hizo los cuidados que requería y quizá por eso ahora está así", sostuvo.

Agradece a seguidores por mensajes a 'Mondonguito'

En ese sentido, dejó en claro que 'Mondonguito' "no está entubado", pero que sí se le está proporcionando oxígeno, que sí puede hablar y que inclusive ha estado realizando lives por TikTok. Además, sostuvo que el comediante se encuentra "un poquito más estabilizado" y que para ello ha sido importante los comentarios de sus seguidores y las visitas de sus amigos como 'Kike' Suero y Cachay.

"A los seguidores de mi papá quisiera agradecerles por estar pendientes de él por los mensajes que le dan porque a raíz de eso tiene ligera mejora no están con la depresión como en un inicio", expresó.

En síntesis, la hija del cómico 'Mondonguito', Patricia Zubiate, reveló en diálogo con Exitosa que su padre padece de fibrosis pulmonar y que se encuentra en UCI del hospital Cayetano Heredia.