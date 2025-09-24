¡Ojo Pamela López! Expareja de Paul Michael lo DESTRUYE: "Siempre ha sido MANTENIDO"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expareja del cantante Paul Michael, Sofía Delgado, vive momentos de tensión luego que diera a conocer que está siendo amenazada por la familia de él, razón por la cual acudió a una comisaría para pedir garantías por su vida. Asimismo, catalogó al padre de su hija como un "mantenido".

Familia de Paul Michael amenaza a su expareja

En diálogo con el programa 'Todo se filtra', la mujer reveló estar "recibiendo constantes amenazas". "Hay personas amenazándome desde cuentas falsas, pero con el nombre de sus hermanos de él (Paul Michael)", refirió.

Al respecto, acusó a la tía de la actual pareja de Pamela López de ser quien la está amedrentando, así como también "por uno de sus hermanos". De igual manera, señaló que son "súper hostigadores".

Además, Sofía Delgado señala que la tía del catalogado 'colágeno' la amenaza a través de llamadas. "La tía me llamó a amenazarme que iba a ir su familia a la casa de mi mamá a hacer problema, incluso en un live ha salido a decir que me van a echar terocal en el cabello, que me lo van a cortar y de eso sí tiene antecedentes", aseveró.

Paul Michael sabe de amenazas

En otro momento, la expareja del exintegrante de La Combinación de La Habana, señaló que "se ha comunicado con él, pero no después de estas declaraciones y de todo lo que ha pasado". "No se ha comunicado conmigo ni para pedirme disculpas, porque de parte de él también ha habido una falta de respeto", acotó.

En tal sentido, afirmó que el artista conoce que la están amenazando indicando que "sabe que sus hermanos me han amenazado en su momento que su tía también". "Él ha incitado a eso, ha dado mi número y de mis familiares para que llamen", confesó.

"Llamaron a mi hermano y me dice: 'Sofía mira me ha llamado la tía de él (Paul Michael) a amenazarme de muerte y más cosas porque tú has hecho un live". Ellos ven que hago un live o que menciono cualquier cosa y ya tratan de callarme", aseveró.

Finalmente, expresó que lleva tiempo buscando conciliar con el padre de su hija en referencia a una manutención. "Siempre se ha negado tajantemente porque dice que no tiene un contrato, que no tiene un trabajo (...) nunca ha trabajado en su vida, ha sido siempre mantenido por sus abuelos", señaló.

En resumen, Sofía Delgado, expareja de Paul Michael, reveló ser amenazada por la familia del cantante, a quien acusó de ser un "mantenido".