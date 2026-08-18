Paco Bazán aconseja a Curwen tras ampay de su novia en discoteca de Miraflores

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la difusión del polémico video de la novia de Curwen con un amigo en una discoteca de Miraflores, el comentarista deportivo, Paco Bazán se ha pronunciado en redes sociales para aconsejar al streamer frente a esta situación de infidelidad por su pareja, Carla Campos.

Paco Bazán aconseja a Curwen luego que se difunda el video de infidelidad

La noche del lunes 17 de agosto se difundió en el programa de Magaly Medina un video que evidenciaría un acto de infidelidad de la novia de Curwen, Carla Campos en una discoteca de Miraflores el pasado sábado. En ese sentido, el conductor de televisión, Paco Bazán grabó un video dándole una serie de consejos al creador de contenido.

"Lo positivo es que ahí no te vas a casar, verdad, no puedes regresar ahí. La diferencia la hace la decisión que tomas, no se dialoga, no se conversa, acá viene el consejo del sensei para ti, lo que tienes que hacer es contacto cero, no busques que ella te dé una explicación porque no la vas a entender, no es tu responsabilidad", expresó Paco Bazán.

A través de sus palabras, el conductor de televisión expresó que la novia del streamer no respetó los acuerdos que ellos tenían y por tratarse de una relación de monogamia, el acto correspondería a una deslealtad.

"Tu no eres cuidador de nadie, tu no eres carcelero de nadie, tu no proteges a nadie, la gente es grande, adulta y se cuida sola. Cuando uno esta en una relación se practica la monogamia y hay que poner códigos o acuerdos de respeto, a menos que sea una relación abierta, pero no es el caso", manifestó el comentarista deportivo.

Conductor de televisión anima a Curwen a que haga contacto cero

Asimismo, Paco Bazán le dijo a Curwen que se enfocara en sus proyectos y empleara el contacto cero para poder sobrellevar esta complicada situación y pueda sacar su mejor versión.

"Ahí no se puede hacer familia, en serio. Pero tienes que ser valiente: son 21 días. Tienes que bañarte temprano todas las mañanas; te levantas, sales a correr, te metes a la ducha fría, te recuperas, escribes tu libro, lees más y haces más streams. Ahí, métete y ya viene tu prime. Si Curwen aprovecha este momento para salir de ese mal terreno, de esa tierra mala, va a venir su prime. Les prometo que viene su prime.", afirmó Bazán.

Finalmente, los consejos de Paco Bazán a Curwen se dan en un contexto luego que se difundiera un video en el que se ve a su novia siendo infiel el pasado sábado en una discoteca de Miraflores.