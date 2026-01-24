Paloma Fiuza ALARMA a seguidores tras sufrir BRUTAL accidente y fue evacuada de emergencia

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La brasileña Paloma Fiuza alarmó a sus miles de seguidores tras sufrir un aparatoso accidente durante su participación en un reality chileno lo que derivó a que se le evacúe de emergencia.

Paloma Fiuza sufre aparatoso accidente

La bailarina brasileña sufrió una violenta caída desde altura en medio de un juego físico en la que trasladaba un zapallo en el programa de competencia 'El Internado'.

En medio del desafío, pisó en falso y cayó violentamente desde una estructura, y luego el mismo zapallo le cayó encima y aplastó su brazo derecho. "Me lo rompí" gritaba con mucho dolor ante la mirada impávida de sus compañeros de equipo.

De manera inmediata la producción intervino para auxiliarla. Aunque la amiga de Brenda Carvalho intentaba mantener la calma, no podía ocultar el dolor y solicitaba medicación. "Necesito una pastilla para el dolor", expresó Paloma, mientras las cámaras captaban la lesión en su brazo derecho.

Cabe señalar que dentro de sus compañeros, el más afectado resultó fue el actor Etienne Bobenrieth, quien rompió en llanto al verla ser trasladada en ambulancia, quiso acompañarla, pero el protocolo lo impedía.

Paloma Fiuza se pronuncia tras accidente

Tan solo horas después, la expareja del chico reality Facundo Gonzáles, reapareció en redes sociales a través de un video donde le observa usando un cabestrillo en el brazo derecho.

La también creadora de contenido dio a conocer que luego de realizarse exámenes médicos se descartó una fractura, pero lo que sí confirmaron los galenos fue una luxación en su codo.

Además, la exintegrante del reality peruano 'Esto es Guerra', a corazón abierto, que ha sido la luxación más fuerte que ha tenido a lo largo de su carrera debido al dolor que le causó.

"Al final no era tan grave. No me rompí el hueso, pero sí se salió el codo de su lugar (...) La lesión que más me ha dolido en todo mi tiempo de competencia física. La situación más dolorosa de toda mi vida. Pero he aprendido a controlar mi mente", manifestó.

En tal sentido, con el carisma perseverante que le caracteriza, Fiuza aprovechó el momento para agradecer a aquellas personas que le brindaron su total apoyo y aseguró que continuará con su recuperación.

