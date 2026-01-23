RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Pega la vuelta

Mathías Brivio tras su vuelta a Esto es Guerra: "Estoy feliz de estar aquí nuevamente"

El histórico presentador del reality volvió junto a Johanna San Miguel y se mostró contento de esta nueva oportunidad. Además, celebró la audiencia obtenida por el programa a pesar de los años.

Mathías Brivio volvió a la conducción de 'EEG' tras 10 años.
Mathías Brivio volvió a la conducción de 'EEG' tras 10 años. (Difusión)

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/01/2026

Los primeros días del nuevo año ha marcado el regreso de varios programas a la televisión peruana. Uno de ellos fue Esto es guerra quien presentó una edición especial anunciando el regreso de una de sus figuras más queridas en los últimos años.

En su temporada 14 de manera ininterrumpida, Mathías Brivio pegó la vuelta a la conducción del show junto a Johanna San Miguel. Este nuevo inicio de 'EEG' generó una gran sorpresa y cautivó al público, pues alcanzó 16.5 puntos de rating y fue el programa más visto de la televisión.

Mathías Brivio volvió a la conducción de 'Esto es guerra'

'EEG desafío 14, la previa' es el nuevo formato que ha presentado el reality para ir calentando y presentando a algunas de sus figuras. Dicho espacio está diseñado como un panel que es liderado por Johanna San Miguel, quien se ha reencontrado con Mathías Brivio después de diez años; pues ambos son los icónicos conductores de 'Esto es Guerra'.

Además, se han sumado a este panel de 'EEG desafío 14: La Previa', figuras como Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez. El presentador aseguró estar contento con esta nueva oportunidad en el canal de Santa Beatriz y aseguró que ahora dividirá sus actividades entre Perú y Estados Unidos.

"Estoy feliz de estar aquí nuevamente y volver a sentir la adrenalina de un programa en vivo y tan querido por el público. Esta es su temporada 14 y vamos con todo. Ahora voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al ciento por ciento. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá", indicó.

Mathías Brivio volvió a la conducción de 'Esto es guerra'.
Mathías Brivio volvió a la conducción de 'Esto es guerra'.

Renzo Schuller se despide de EEG

Como se recuerda, la vuelva de Brivio se da luego que Renzo Schuller le diga adiós definitivamente al programa de competencia. A través de sus redes, el también actor dio a conocer su decisión señalando que ahora se enfocará en nuevos proyectos que luego comunicará a sus seguidores.

"Yo vengo trabajando en realities de competencia, empezando por 'Combate', hace más de 15 años tal vez, ya no sé, ya perdí la cuenta con sus pausas. (...) Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo. Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante", contó días atrás.

En resumen, Mathías Brivio pegó la vuelta a la conducción de 'Esto es guerra' en el programa inaugural de la temporada 14 del reality.

