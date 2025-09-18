Pamela Franco sorprende al interpretar en vivo un huayno en quechua: "Me toca el corazón"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco protagonizó un momento inesperado durante su último show en Chorrillos al interpretar el huayno "Amor, Amor" de Gaitán Castro. La actual pareja de Christian Cueva sorprendió a más de uno al atreverse a entonar la parte en quechua de la melodía y conmovió al revelar que este tema marcó su vida desde su niñez hasta la actualidad. El instante se viralizó en redes sociales.

Pamela Franco canta huayno en quechua

En pleno escenario, Pamela Franco sorprendió al conectar con sus raíces y cantar un huayno que, según dijo, la acompaña desde su niñez. Ante un público emocionado, la pareja de Christian Cueva recordó que fue su padre quien le enseñó algunos versos en quechua cuando era pequeña, aprendizaje que volvió a traer al presente con mucha emoción.

"Si me hablas de algo que toca fibra en Pamela Franco, es mi niñez. (...) Es una canción que, hasta el día de hoy, me toca el corazón. Es un huayno", confesó, mientras interpretaba con sentimiento los versos que tanto marcaron su vida.

La cantante incluso se dio tiempo para bromear con sus seguidores al mencionar que esa parte en quechua la aprendió gracias a su papá, pero sin saber su traducción exacta. "Había una parte que mi padre me la hizo aprender, no sé qué significa, antes de que me caigan los haters", dijo entre risas.

¿Pamela Franco está embarazada?

En los últimos días, Pamela Franco ha estado en boca de todos, no por un nuevo proyecto musical, sino por la especulación de un supuesto embarazo.

Todo comenzó cuando circularon videos donde se le veía con un vientre abultado en pleno concierto, lo que desató rumores sobre una posible llegada de la cigüeña junto a Christian Cueva, quien actualmente vive en Ecuador y sigue casado con Pamela López.

Ante la ola de comentarios, la cantante decidió aclarar el tema. Pamela Franco aseguró que no está esperando un bebé "por el momento", aunque no descartó la posibilidad en un futuro. "No, no. Por el momento no (estoy embarazada)", expresó la artista de 37 años.

