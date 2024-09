Pamela Franco y su POLÉMICO mensaje a Cueva por presunta bancarrota: "¡Que se ponga a trabajar!"

Pamela Franco se ha visto en el 'ojo de la tormenta' tras un presunto amorío con Christian Cueva, por lo cual, no desaprovechó la oportunidad de responder ante la presunta bancarrota del futbolista y darle un impactante consejo.

En los últimos días, la aún esposa de 'Cuevita', Pamela López, lo denunció por agresión física y psicológica e incluso alegó que el deportista nacional no tiene dinero suficiente como para "solventar los gastos de sus hijos".

Es tras ello, que a través de una reciente entrevista, la mujer que ha sido vinculada sentimentalmente con el exjugador de Alianza Lima, Pamela Franco, fue consultada sobre el tema, sorprendiendo a todos con su postura y dejando en claro que no se encuentra interesada "en el bolsillo" de 'Aladino'.

En esa misma línea, la artista peruana reiteró que solo vive preocupada en sus proyectos personales y el dinero que gana gracias a su esfuerzo y dedicación.

"A mí me interesa mi dinero que me gano todos los días porque yo la sudo. Trabajo no de ahorita, sino de siempre", dijo a las cámaras de América TV.