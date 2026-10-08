Pamela López revela que sus hijos y ella no tienen una casa propia: "No tenemos absolutamente nada"

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a referirse a la situación económica que mantiene con Christian Cueva en medio del proceso para poner fin a su matrimonio. La trujillana aseguró que actualmente ella y sus hijos no cuentan con una propiedad que les permita tener seguridad a futuro, debido a los cambios que habrían ocurrido con los bienes del futbolista.

Pamela López y sus hijos no tienen casa propia

Durante su participación en 'Café con la Chevez', Pamela López explicó que el departamento donde actualmente reside junto a sus hijos tampoco sería de su propiedad. Según contó, el inmueble que inicialmente estaba vinculado a su familia fue vendido posteriormente a una empresa, que ahora se lo alquilaría al propio Christian Cueva.

"En teoría es un departamento propio que fue alquilado en el 2017. Nosotros no estábamos legalmente casados, pero ya teníamos nuestros hijos; y en un tiempo récord ese departamento fue vendido a una empresa, que esa empresa al mismo tiempo le alquila al padre de mis hijos. O sea, papas con camotes", explicó.

Asimismo, la también empresaria señaló que una situación similar habría ocurrido con otras propiedades que estuvieron relacionadas con el futbolista durante los años que compartieron como familia. De acuerdo con su versión, los inmuebles que tenían en el norte del país ya no formarían parte de su patrimonio, pues habrían pasado a nombre de diferentes empresas.

Esta situación, según Pamela López, genera incertidumbre respecto al futuro de sus hijos, debido a que actualmente no tendrían un inmueble propio que pueda servirles como respaldo. Además, explicó que tampoco contarían con un seguro de vida que les otorgue protección económica en caso de que algo le ocurra al padre de sus hijos.

"No tenemos nada, absolutamente nada. Todo en tiempo récord pasó a nombre de empresas", agregó.

En ese sentido, López afirmó que Christian Cueva habría retirado el dinero que se encontraba destinado al seguro de vida, por lo que actualmente tampoco dispondrían de ese respaldo económico. La situación se suma a los demás asuntos patrimoniales que ambos todavía deben resolver mientras avanzan con el proceso de separación.

Finalmente, Pamela López dejó entrever que uno de los principales puntos pendientes con el futbolista está relacionado con garantizar la estabilidad económica de sus hijos. Mientras el proceso continúa, la trujillana busca resolver la situación de los bienes y establecer condiciones que permitan contar con mayor seguridad para el futuro de los menores.