¿Reconciliación a la vista? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos tras su separación

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprendieron al ser captados juntos, luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación hace unas semanas. El futbolista y la madre de sus dos últimos hijos reaparecieron públicamente como una familia común, caminando por la calle de la mano de su último hijo, lo cual desató rumores de una posible reconciliación.

¿Paolo y Ana Paula se reconciliaron?

La relación de Ana Paula y Paolo Guerrero siempre ha estado en medio de la polémica, ya que han terminado en diversas oportunidades, tanto en Lima como en Brasil. No obstante, siempre se reconciliaban después de unas semanas y, al parecer, esta vez no será la excepción.

Un programa de espectáculos anunció con bombos y platillos imágenes de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte haciendo vida de familia con su menor hijo. La pareja caminaba tranquilamente por las calles de Lima, agarrados de la mano de su pequeño, lo cual los mostraba como una familia común y corriente.

"Aparecen ya las primeras imágenes de algo que ya parece que la paz ha vuelto a llegar, porque después de una semana de tensión e indirectas en las plataformas, aparecen nuevamente juntos Paolo Guerrero y Ana Paula", dijo el conductor después de ver las imágenes.

Enseguida, se preguntó si Paolo y Ana Paula estaban considerando la posibilidad de una reconciliación, ya que hasta el momento ninguno de los dos ha dado más detalles sobre su ruptura. Incluso, la madre del futbolista ha mantenido silencio respecto al tema cuando fue consultada.

¿Qué dijo Doña Peta sobre la separación?

El destape de la separación entre el futbolista y la modelo se hizo hace unos días en Mesa Caliente. En la más reciente edición del programa, una reportera se comunicó con la madre del futbolista de Alianza Lima para preguntarle directamente su opinión sobre la separación de su hijo.

"Queremos saber su opinión sobre la separación de Ana Paula y Paolo", le dijo la reportera a la madre del 'Depredador'.

La señora escuchó unos segundos en el teléfono y, antes de emitir una respuesta, optó por colgar la llamada de forma inesperada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado pistas sobre el motivo por el cual la relación terminó abruptamente.

Es así que, aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, las imágenes juntos y en actitud familiar han despertado especulaciones. La pareja, acostumbrada a separaciones y reencuentros, vuelve a estar en el centro de la atención. Por ahora, el silencio de ambos mantiene la incertidumbre sobre el verdadero estado de su relación.