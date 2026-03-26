¿Triunfó el amor? Paolo Guerrero se pronuncia tras rumores de RECONCILIACIÓN con Ana Paula Consorte

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser captado paseando junto a la madre de sus últimos hijos, Ana Paula Consorte. El futbolista fue consultado directamente sobre los rumores de una reconciliación con la modelo y sus respuestas dejaron sorprendidos a todos. ¿Se habrán dado una nueva oportunidad?

Paolo Guerrero responde si retomó su romance con Ana Paula

La influencer brasileña y el futbolista estarían separados desde hace varios meses, según confirmó ella a un programa de televisión hace aproximadamente dos semanas. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha hablado más sobre el tema, manteniendo un completo misterio en torno a su relación como padres.

Ayer se difundieron imágenes de ambos caminando por la calle de la mano de su hijo, con completa normalidad, lo que dio apariencia de una posible reconciliación. Ante ello, periodistas de un programa de espectáculos acudieron al pelotero para preguntarle sobre el estado de su relación con la madre de sus hijos.

Al ser abordado, el atacante de Alianza Lima fue contundente al decir que todo estaba bien con su familia, aunque no aclaró su situación sentimental. "Todo bien, viendo a los bebés, pero todo bien" , declaró, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

Sin embargo, al ser nuevamente consultado sobre los detalles de la relación con Ana Paula, Guerrero fue enfático al resaltar que no está interesado en ventilar su vida privada. "Por favor, sabes que a mí no me gusta hablar de mis temas personales" , señaló de forma tajante, dando por cerrada la conversación.

¿Qué opina Doña Peta sobre el tema?

El destape de la separación entre el futbolista y la modelo se hizo hace unos días en Mesa Caliente. En la más reciente edición del programa, una reportera se comunicó con la madre del futbolista de Alianza Lima para preguntarle directamente su opinión sobre la separación de su hijo.

"Queremos saber su opinión sobre la separación de Ana Paula y Paolo", le dijo la reportera a la madre del 'Depredador'.

La señora escuchó unos segundos en el teléfono y, antes de emitir una respuesta, optó por colgar la llamada de forma inesperada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado pistas sobre el motivo por el cual la relación terminó abruptamente.

Es asó que, las imágenes y declaraciones de Paolo Guerrero han reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación con Ana Paula Consorte. Aunque el futbolista evitó confirmar su situación sentimental, dejó en claro que mantiene una buena relación familiar, optando por resguardar su vida privada y mantener el tema en reserva ante la prensa.