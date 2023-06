Pepino se pronuncia tras ampay con Malú de la Vega: "No volverá a pasar, estaba mareado"

"Magaly TV, la firme" mostró hace unos días el ampay del cómico Pepino con la exbailarina Malú de la Vega, pero lo que nadie sabía es que el comediante tiene pareja, por lo que ahora ha salido a pedirle disculpas públicas utilizando el programa de la 'urraca'.

El integrante de "La casa de la comedia" empezó negando de forma tajante que tenga una relación con Malú de la Vega, esto después que la exvedette dijera que vienen saliendo hace un mes y que le gustaría tener algo más con el cómico.

"No, no salgo con ella de hace un mes. Nada, hermano. No estaba solo habían varias personas que íbamos a ir a un show. Tampoco voy a contradecirla es una dama, sería poco varón. Ella es soltera, pero yo ya te tengo mi pareja", empezó diciendo.