Ramón García reaparece con mejor semblante tras estar internado en UCI: "Gracias Señor por esta oportunidad"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor Ramón García estuvo internado 16 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati debido a que padeció de un agresivo cáncer de colón que a la par se complicó con un shock séptico. Ahora, sorprendió a más de uno tras aparecer con un mejor semblante y agradecido por estar vivo.

Reaparece García en redes sociales

El último domingo, el intérprete escénico recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video para extender su agradecimiento a aquellas personas que estuvieron en la etapa de su recuperación y oraron por su salud.

García conocido por su destacada carrera en cine, teatro y televisión reapareció con un mejor semblante y una sonrisa que reflejaba una mejoría. En primer lugar, como buen católico, mencionó a Dios y le agradeció por "darle esta nueva oportunidad, por renacer".

Acto seguido, tomó una libreta de notas en las que apuntó a cada persona e institución médica o religiosa que estuvo pendiente a él y cómo se iba a recuperando día a día.

En dicho audiovisual, dio las gracias a amigos de la infancia y juventud, parroquia, médicos, colegas, alumnos, vecinos de su barrio, Y como era de esperarse, nombró a su esposa, hijas y nietos que "siempre estuvieron a mi lado". Y se disculpó si se olvidó de alguien.

Fiel a su estilo narró que varios residentes de Barranco se mostraron contentos y sorprendidos al verlo caminar por el distrito. "Unos pensaban que ya me había ido para el otro lado. Pero todavía no me toca, tranquilos aquí tienen Ramón para rato", expresó.

¿Qué sucedió con Ramón García?

En agosto del presente año el entrañable intérprete que dio vida a 'Chapana' en la serie 'Los Choches' fue internado en UCI del Hospital Rebagliati tras complicaciones de un cáncer de colon, por lo que permaneció bajo estricta observación médica.

Es en este contexto complicado que, su familia, amigos y seguidores unieron fuerzas para llevar a cabo una campaña de ayuda económica para cubrir gastos médicos y asistenciales. La colecta tuvo gran acogida en redes sociales y en medios de comunicación.

Se concluye que, el actor peruano Ramón García recurrió a sus redes sociales para publicar un video y extender su agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron en su proceso de recuperación y oraron por su salud, tras permanecer 16 días en UCI del Hospital Rebagliati y luchar contra un cáncer de colon.